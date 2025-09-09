為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    防治登革熱 台南沙崙高中生態池放養蓋斑鬥魚吃孑孓

    台南沙崙高中在校園生態池內放養蓋斑鬥魚，全力防治登革熱。（記者吳俊鋒攝）

    台南沙崙高中在校園生態池內放養蓋斑鬥魚，全力防治登革熱。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/09 09:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕為杜絕登革熱，國內首座K-12雙語學校的台南沙崙高中，今天結合環境教育，在生態池放養蓋斑鬥魚，未來將肩負捕食孑孓的重任，消滅可能的病媒蚊，有效防堵疫情。

    蓋斑鬥魚的放養活動今天上午在課間舉行，由校長黃詞凰與教育團隊帶領學生到池畔，先展開講解，讓孩子們知道防治登革熱不只投藥一途，還可以運用生態平衡，落實環境永續的理念。

    黃詞凰說，校內生態池平時處於靜水狀態，有家長憂心淪為孑孓溫床，成了防疫破口，教育團隊積極研擬因應之道，感謝歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌到場勘查，協助提出防治對策。

    在黃毅斌的媒合下，校方連結社區資源，七甲五街知名的宗洋水族公司建議採用生態防治策略，由總理余孟彥致贈100隻適合放養的蓋斑鬥魚，進行孑孓的捕食，成為防治登革熱病媒蚊的天然利器。

    黃詞凰表示，希望孩子的學習，可以從一開始就將校園永續與社會責任融入教育中，而透過地方資源整合的防疫行動，也能讓下一代更正確體認到環境保護與公共衛生的實質意義。

    校方今天先將20隻蓋斑鬥魚倒入池裡，其餘暫時留在水族箱內，將密切觀察生態防治的情形，進行後續的放養作業。

    黃詞凰強調，藉由參與活動的過程，了解自然食物鏈與病媒蚊防治的連結，提升學生對公共議題的關心，以及責任感，有助於培養綠色素養，並累積實踐環境永續的寶貴經驗。

    台南沙崙高中在校園生態池畔舉行蓋斑鬥魚放養活動，要防治登革熱。（記者吳俊鋒攝）

    台南沙崙高中在校園生態池畔舉行蓋斑鬥魚放養活動，要防治登革熱。（記者吳俊鋒攝）

    台南沙崙高中以蓋斑鬥魚的放養，在校園生態池內防治登革熱。（記者吳俊鋒攝）

    台南沙崙高中以蓋斑鬥魚的放養，在校園生態池內防治登革熱。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播