太平區永成北路、長億六街雨水下水道 中市完成改善

台中市水利局施作雨水下水道，改善太平區永成北路與長億六街附近淹水情形。（圖由水利局提供）

2025/09/09 10:06

〔記者歐素美／台中報導〕最近不時發生強降雨，台中市太平區永成北路與長億六街附近，以往逢大雨即淹水，經台中市水利局向內政部國土管理署爭取獲前瞻計畫工程經費9700萬元，興建雨水下水道，今年完工驗收後，水利局表示，已有效提升永成北路沿線區域防洪能力，並解決淹水問題，改善淹水面積約41公頃及保護人口8000人。

水利局表示，近年受台灣各地強降雨劇烈影響，太平區永成北路及長億六街周遭因永華路計畫道路尚未開闢，經水利局修正排水規劃報告後，把原計畫施作永華路雨水下水道改至永成北路—永成北路66巷—永成北路33巷，再沿下游經過長億十街129巷及長億十一街，最後排入頭汴坑溪，工程於2022年12月底進場施工，去年12月初完工通水，今年3月驗收，大幅提升該區域排洪能力解決逢大雨易淹水問題。

水利局指出，施工期間造成用路人及附近市民生活不便，特別感謝市民朋友及每日上下班用路人共體時艱，自來水、台電、中華電信及欣林天然氣公司於水利局積極協調下也於下水道施工期間配合局部階段性管線遷移，讓下水道排水改善工程順利進行直至完工通水，未來將持續改善台中市各易淹水區域問題，提高市民優質居住環境。

太平區雨水下水道最後排入頭汴坑溪。（圖由水利局提供）

