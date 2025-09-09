為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鼎泰豐不敢插旗台南？ 在地粉專列「十大理由」網笑翻點頭

    鼎泰豐分店分布台北、新竹、台中及高雄等地，卻遲遲未插旗台南，引發網友討論。（資料照）

    2025/09/09 10:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國際知名中式連鎖餐廳「鼎泰豐」目前在台灣擁有約12家分店，多集中於台北，其餘則分布於新竹、台中與高雄，唯獨台南不在版圖中。對此，臉書粉專「熱血玩台南」7日以詼諧口吻列出「十大搞笑理由」，解釋鼎泰豐遲遲未進駐台南，引發熱烈討論。

    「熱血玩台南」7日在臉書發文表示，常看到很多人問「為什麼鼎泰豐就是不來台南？」其實理由超簡單：1.地段被飲料店搶光：台南黃金店面，不是手搖店就是咖啡館，鼎泰豐要進駐的話，只能跟某手搖飲爭門口招牌位置。2.台南人太會吃：台南人戰鬥力太強，早餐鹹粥配牛肉湯，午餐嗑鱔魚意麵，晚餐吃米糕，鼎泰豐的小籠包可能要排到宵夜了。3.排骨炒飯不夠台：鼎泰豐的排骨炒飯再好吃，也比不上「香腸炒飯+滷味拼盤」，並分享這是他個人最愛吃法。

    此外，「熱血玩台南」還笑說，4.服務生喊不贏台南阿姨：鼎泰豐強調服務周到，但台南阿姨一句「來來來～加湯啦！」，整桌客人立馬歡呼。5.「丹丹」太強大：台南人的信仰丹丹漢堡，一份套餐才百元出頭。6.台南小吃太霸氣：鼎泰豐強調服務細緻，但台南阿姨端碗鹹粥，一邊喊「內用？外帶？」的霸氣，哪有可能輸！

    7.在地品牌太強：台南不乏超強的小籠包店，就連早餐店的小籠包都很好吃欸！8.美食密度太高：走沒幾步就一間肉燥飯，轉角又一間牛肉湯，鼎泰豐想插旗？可能還沒開張就先被小吃淹沒。9.CP值不夠：不少台南人都在乎CP值，鼎泰豐價格不菲，小籠包吃一籠吃不飽，排骨飯也不夠台式風味，台南人不一定會喜歡。

    最後一點，「熱血玩台南」搞笑直言是「鼎泰豐不敢」：畢竟台南人嘴很挑，如果進來了之後生意不好，真的會很丟臉，「以上是我個人搞笑的評論，那你們覺得鼎泰豐為什麼遲遲不肯來台南呢？」

    貼文曝光後引來網友熱烈迴響，不少人跟著搞笑回應，「11.不夠甜」、「台南隨便一間轉角巷口，或是廟口的小籠包都很好吃，不用吃那麼貴的」、「台南夠多吃的了」、「沒有鼎泰豐，台南人日子一樣豐富」。

    不過也有部分網友不以為然，認為粉專說法過於戲謔，強調鼎泰豐展店策略一向謹慎，必須評估人才、供應鏈與環境等多重條件，若真的進駐台南，反倒是「台南沾光」。

