    首頁　>　生活

    迎義民節 新埔義民廟今早豎燈篙、明下午放水燈

    高高聳立的燈篙昭告義民節即將來到。（記者黃美珠攝）

    高高聳立的燈篙昭告義民節即將來到。（記者黃美珠攝）

    2025/09/09 09:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕義民節週四就將登場，屆時總統賴清德也將出席祈求國泰民安。為迎接這場客家信仰盛會，新埔褒忠亭義民廟今天早上依例豎起燈篙招引陸域無主孤魂，明天下午則將在鳳山溪畔施放水燈、水燈排，通知水域「好兄弟」們，週四也來參加義民節的普度宴席。

    關西聯庄輪值祭典區表示，今年的神豬、神羊比賽，各有24頭神豬、7隻神羊要一較長短。其中上千台斤的神豬就有10頭，另有許多信眾、團體用白米、麵條等做成創意神豬、神羊，虔誠的心意相同。

    今年總統賴清德、國民黨主席朱立倫都將出席祭典之外，甫獲交保、重獲自由的前台灣民眾黨主席柯文哲，外傳也極有可能到場參拜。全國各分香廟今天也把握時間陸續趕回參拜。

    今天早上在義民廟前廣場豎起的3根「燈篙」，中間最高的將懸掛上七星燈以指引孤魂野鬼。由於一般相信燈篙越高越好，3根「燈篙竹」還得筆直，所以高度從12公尺到16公尺不等，光是選竹就費了不少時間，還要從山上採竹運回義民廟前廣場也相當不容易。完成後，下午3點過後則要為大士爺開光、點斗燈，深夜10點開始奏表，算是正式啟動為期3天的祭儀。

    至於明天下午施放水燈前，水燈排車會先在關西遶境，下午3點前祭典區的鑼鼓陣頭、水燈排車等要在新埔義民廟完成集結，接著大家手捧水燈，徒步走到褒忠橋下鳳山溪畔施放。

    義民節祭典將在週四早上10點登場，傍晚回到關西，各鄰里將舉行普度，明華園總團當晚則應邀在牛欄河親水公園廣場演出。

    新埔褒忠亭義民祭典將至，今早豎燈篙昭告陸域無主孤魂。（記者黃美珠攝）

    新埔褒忠亭義民祭典將至，今早豎燈篙昭告陸域無主孤魂。（記者黃美珠攝）

    義民節將至，今天仍有分香廟的信眾搭大巴、手持黑令旗趕回新埔義民廟參拜。（記者黃美珠攝）

    義民節將至，今天仍有分香廟的信眾搭大巴、手持黑令旗趕回新埔義民廟參拜。（記者黃美珠攝）

    圖
    圖
