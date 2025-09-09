馬公「武略騎尉」百年墓碑出土 網路發動尋找後人活動

百年古墓碑字樣仍清楚，初步判斷家族仍在澎湖居住。（許玉河提供）

2025/09/09 09:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公石泉鐵塔右轉產業道路260公尺處左側土地，昨（8）日進行整地工程時，挖掘出1塊墓碑，墓碑外觀十分完整。中榜「穎川 例授武畧騎尉顯祖考陳公玉清之佳城」，落款年代為「明治壬子年冬之月吉日重修」，根據許玉河老師考證，家族可能還居住在澎湖，因此網路發動尋找後人活動。

依據林豪《澎湖廳志》〈卷六職官〉，左營中軍守備之官職：「蔡安邦，委署。同治元年春，奉調帶兵往臺勦捕戴逆陣亡。 陳玉清，銅山人。邵建功。黃進生，水提標臨復都司，同治7年2月署理。」由此推斷，出身銅山的陳玉清任職澎湖水師協左營中軍守備一職，係在同治元年（1862）接替帶兵勦捕戴潮春之亂而陣亡的蔡安邦，其繼任者為邵建功。

依照清朝封典，授給本身者為例授，因推恩而授給本人曾祖父母、祖父母、父母及妻之存者為例封，其歿者為例贈。陳玉清墓碑中榜「例授」，則為生前受封。武略騎尉則為封贈的武職散官，品秩為正六品。

由於墓碑於明治壬子年（1912）冬之月（11月）重修，陳玉清或亡於清末。明治天皇於1912年7月30日駕崩。立碑者為「曾孫鴻謀 錦標立石」。陳玉清後人為其重修墓碑時間點，已是大正元年。時代更迭之際，由此也可看出民間接收訊息與官方之間的誤差。陳玉清雖出身銅山，爾後其家族應定居於澎湖，故而其後人於1912年冬月重修其墓碑。

馬公石泉里整地工程，發現百年古墓墓碑。（許玉河提供）

