為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中秋送禮有亮點 「嘉義優鮮」攜手故宮推聯名商品體面又實用

    嘉義縣政府農業品牌「嘉義優鮮」首度攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府農業品牌「嘉義優鮮」首度攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

    2025/09/09 09:38

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中秋送禮新選擇，嘉義縣政府農業品牌「嘉義優鮮」首度攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」，結合嘉義在地農產與故宮百年文化典藏，打造兼具美味與美學的中秋禮品。

    縣府農業處指出，「嘉義優鮮」成立以來已輔導超過200家業者、認證700多項產品，象徵品質保證與在地特色，獲得廣大認同，已經在市場占有舉足輕重的地位。這次推出聯名產品融入故宮典藏元素，更添藝術氛圍，將日常好物升級為文化禮品。

    農業處表示，這次精選19家業者參與聯名，推出近30項聯名產品，涵蓋米食、調理包、零食小點、飲品與伴手禮等多元品項。包括義竹玉米爆米花、梅山燒烤梅、番路柿果子冰淇淋、大埔麻竹筍脆筍與香菇粥、布袋苦瓜脆片與白玉酥、芭樂葉心葉茶、烏魚子爆米花、康普茶、頂級XO醬等。

    農業處說，另外還有竹崎椪柑軟糖、阿里山高山茶巧克力方塊酥、中埔黑木耳蒟蒻、水上蓮藕粉、民雄鳳梨雪花餅、溪口米食迷你罐、布袋生態級虱目魚絲、虱目魚白蝦脆餅、玫瑰梅酒、黃金地瓜酥。

    中秋送禮選購通路結合實體與線上，包含全家便利商店FamiSuper超市店、臺北微風百貨超市、新東陽國道服務區、中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集等據點，以及嘉義優鮮官網（網址：https://www.chiayum.com.tw/）、台灣好農嘉義優鮮專區。

    「嘉義優鮮」攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

    「嘉義優鮮」攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

    「嘉義優鮮」攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

    「嘉義優鮮」攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播