中秋送禮有亮點 「嘉義優鮮」攜手故宮推聯名商品體面又實用

2025/09/09 09:38

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中秋送禮新選擇，嘉義縣政府農業品牌「嘉義優鮮」首度攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」，結合嘉義在地農產與故宮百年文化典藏，打造兼具美味與美學的中秋禮品。

縣府農業處指出，「嘉義優鮮」成立以來已輔導超過200家業者、認證700多項產品，象徵品質保證與在地特色，獲得廣大認同，已經在市場占有舉足輕重的地位。這次推出聯名產品融入故宮典藏元素，更添藝術氛圍，將日常好物升級為文化禮品。

農業處表示，這次精選19家業者參與聯名，推出近30項聯名產品，涵蓋米食、調理包、零食小點、飲品與伴手禮等多元品項。包括義竹玉米爆米花、梅山燒烤梅、番路柿果子冰淇淋、大埔麻竹筍脆筍與香菇粥、布袋苦瓜脆片與白玉酥、芭樂葉心葉茶、烏魚子爆米花、康普茶、頂級XO醬等。

農業處說，另外還有竹崎椪柑軟糖、阿里山高山茶巧克力方塊酥、中埔黑木耳蒟蒻、水上蓮藕粉、民雄鳳梨雪花餅、溪口米食迷你罐、布袋生態級虱目魚絲、虱目魚白蝦脆餅、玫瑰梅酒、黃金地瓜酥。

中秋送禮選購通路結合實體與線上，包含全家便利商店FamiSuper超市店、臺北微風百貨超市、新東陽國道服務區、中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集等據點，以及嘉義優鮮官網（網址：https://www.chiayum.com.tw/）、台灣好農嘉義優鮮專區。

「嘉義優鮮」攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

「嘉義優鮮」攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」。（嘉義縣政府提供）

