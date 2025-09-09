丹娜絲風災重創雲林 民進黨募集20件愛心家電助災民

專業人員送到府外，還協助安裝完成。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

〔記者李文德／雲林報導〕今年7月起丹娜絲颱風、西南氣流帶來的豪雨重創中南部地區，雲林縣內也有許多家庭生活受到影響，為協助當地受災戶盡快恢復生活所需，民進黨號召各界募集愛心家電。雲林縣黨部將20件家電送至受災戶家中。黨部主委劉建國表示，盼用最快的速度協助居民恢復家園。

這場愛心捐助活動就在口湖鄉公所前舉辦，立委、黨部主委劉建國、縣議員蔡孟真、口湖鄉長李龍飛等人出席。

劉建國表示，此次颱風、豪雨接連報到，造成雲林縣內傳出很多災情，如嚴重積淹水、屋頂遭強風吹掀等情況，因此嚴重影響民眾的生活起居，在地方行政首長、民意代表等人反映下，透過民進黨中央黨部及電器公會全聯會募集許多的愛心家電，包含冰箱、電視、電風扇、洗衣機、電子鍋等，提供給受災戶使用，免除一筆添購的花費。

劉建國指出，此次黨部送出20件家電，包含2台洗衣機、5台電冰箱、6台電視顯示器、3台電鍋、2台電風扇、2台除濕機，範圍包括北港鎮、大埤鄉、口湖鄉等地，且更由專業人員逐一送到府，現場更為受災戶安裝完成。

蔡孟真表示，丹娜絲風災後很多民眾的屋頂都被吹掀，當時中央政府第一時間就有補助屋頂的政策，口湖鄉也有媒合民間慈善團體，如雲林同鄉會等對災民進行補助，感謝黨部媒合電器用品，給受災戶使用；李龍飛表示，感謝許多各界資源挹注，幫助口湖鄉災民，讓他們生活可以趕緊恢復正常。

民進黨雲林縣黨部將20件家電送至縣內受災戶家中。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

