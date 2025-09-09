為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲風災重創雲林 民進黨募集20件愛心家電助災民

    專業人員送到府外，還協助安裝完成。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    專業人員送到府外，還協助安裝完成。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    2025/09/09 09:43

    〔記者李文德／雲林報導〕今年7月起丹娜絲颱風、西南氣流帶來的豪雨重創中南部地區，雲林縣內也有許多家庭生活受到影響，為協助當地受災戶盡快恢復生活所需，民進黨號召各界募集愛心家電。雲林縣黨部將20件家電送至受災戶家中。黨部主委劉建國表示，盼用最快的速度協助居民恢復家園。

    這場愛心捐助活動就在口湖鄉公所前舉辦，立委、黨部主委劉建國、縣議員蔡孟真、口湖鄉長李龍飛等人出席。

    劉建國表示，此次颱風、豪雨接連報到，造成雲林縣內傳出很多災情，如嚴重積淹水、屋頂遭強風吹掀等情況，因此嚴重影響民眾的生活起居，在地方行政首長、民意代表等人反映下，透過民進黨中央黨部及電器公會全聯會募集許多的愛心家電，包含冰箱、電視、電風扇、洗衣機、電子鍋等，提供給受災戶使用，免除一筆添購的花費。

    劉建國指出，此次黨部送出20件家電，包含2台洗衣機、5台電冰箱、6台電視顯示器、3台電鍋、2台電風扇、2台除濕機，範圍包括北港鎮、大埤鄉、口湖鄉等地，且更由專業人員逐一送到府，現場更為受災戶安裝完成。

    蔡孟真表示，丹娜絲風災後很多民眾的屋頂都被吹掀，當時中央政府第一時間就有補助屋頂的政策，口湖鄉也有媒合民間慈善團體，如雲林同鄉會等對災民進行補助，感謝黨部媒合電器用品，給受災戶使用；李龍飛表示，感謝許多各界資源挹注，幫助口湖鄉災民，讓他們生活可以趕緊恢復正常。

    民進黨雲林縣黨部將20件家電送至縣內受災戶家中。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨雲林縣黨部將20件家電送至縣內受災戶家中。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    20件愛心家電由專業人員逐一送到府。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    20件愛心家電由專業人員逐一送到府。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    20件愛心家電由專業人員逐一送到府。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    20件愛心家電由專業人員逐一送到府。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨雲林縣黨部將20件家電送至縣內受災戶家中。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    民進黨雲林縣黨部將20件家電送至縣內受災戶家中。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播