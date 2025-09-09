為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投國慶焰火結合茶博 超值馬拉桑野餐趣9/16報名

    往年南投茶博會「馬拉桑野餐趣」，上千民眾席地野餐情形。（圖由南投縣政府提供）

    2025/09/09 09:45

    〔記者張協昇／南投報導〕2025南投世界茶業博覽會，10月4日至12日在中興新村登場，由於今年國慶焰火在南投縣舉行，縣府規劃讓民眾白天逛茶博、晚上賞煙火，其中茶博會大型主題活動「馬拉桑野餐趣」，將從9月16日早上10點起開放網路報名，每組只要999元，就可以獲得價值超過2000元的餐點、茶具組與伴手禮，並在草地上邊野餐邊欣賞精彩歌舞表演，享受充滿原民風的野餐樂趣。

    承辦「馬拉桑野餐趣」的南投縣信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，今年「馬拉桑野餐趣」活動，10月11日下午4時至6時在中興大操場舉行，野餐組內容物相當豐富，除有18度C生吐司、雙十節限定茶包禮盒及梅汁、梅子輕食等梅子夢工廠系列產品外，還有旅行茶具組，價值超過2000元，由於限量500組，往年往往一開放報名即「秒殺」，因此想要感受茶博會野餐趣的民眾，手腳要快，詳情請見報名網址

    此外，素有梅鄉之稱的信義鄉，除盛產梅子外，也是知名高山茶產地，信義鄉農會也在茶博會設置「馬拉桑茶香館」，展售高山雲霧孕育出來、茶湯清香回甘的玉山烏龍茶，以及梅子特色產品，邀請全國民眾一起來品茗、吃梅子茶點，感受茶與梅子的雙重風味。

    南投茶博會馬拉桑野餐組，價值超過2000元。（圖由梅子夢工廠提供）

    南投茶博會馬拉桑野餐組，提供旅行茶具。（圖由梅子夢工廠提供）

