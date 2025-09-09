為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    倉庫驚見2公尺臭青母遭魚網纏困 新北動保處急救脫困野放山林

    臭青母遭魚網纏繞受困動彈不得。（動保處提供）

    臭青母遭魚網纏繞受困動彈不得。（動保處提供）

    2025/09/09 09:23

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲金山區月眉路民眾通報，發現倉庫內傳出異常聲響，入內查看竟見一條長逾2公尺的大蛇被魚網纏住動彈不得，嚇得她立刻求助。動保處人員趕抵現場，確認為大型無毒蛇類「臭青母」，立即以蛇夾連同魚網安置入蛇籠，送回三芝動物之家協助脫困，並由獸醫檢查健康無虞後，隨即野放回山區雜木林。

    動保員謝溱秝指出，雖然臭青母全身緊纏魚網，仍保持活力，處理過程以左手固定蛇頭、右手剪除網具方式讓牠順利脫困。經獸醫師檢查確認臭青母健康無礙後，隨即將其送回山區雜木林原始棲地，讓牠回到熟悉的大自然。

    動保處長楊淑方提醒，金山鄰近陽明山國家公園，常見大型蛇類活動，若民眾發現野生動物受困或誤入民宅，切勿自行處理，應立即通報，由專業人員安全救援。民眾如遇鳥類或其他野生動物受傷，可撥打1959動保專線或（02）29596353通報，動保處全年24小時提供救援與照護，盼市民共同守護動物，打造友善城市。

    訓練有素的動保員熟練的左手抓蛇，右手剪網助蛇脫困。（動保處提供）

    訓練有素的動保員熟練的左手抓蛇，右手剪網助蛇脫困。（動保處提供）

    動保員李國良從廢棄鐵皮屋救出受困魚網的臭青母 。（動保處提供）

    動保員李國良從廢棄鐵皮屋救出受困魚網的臭青母 。（動保處提供）

    新北動保員同心協力剪破網助蛇脫困。（動保處提供）

    新北動保員同心協力剪破網助蛇脫困。（動保處提供）

