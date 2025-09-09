928教師節將至 代理教師工會：「救火英雄」代課教師也應有敬師禮

928教師節將至，全國代理代課教師工會理事長黃湘仙表示，「救火英雄」代課教師也應有敬師禮。（取自黃湘仙臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節，教育部今年首發轄高中職及國中小專任教師與代理教師敬師禮券，各地方政府也有各種敬師禮。全國代理級代課教師產業工會今（9日）發聲明表示，代課教師如同救火英雄，不應該遭排除教師節獎金，呼籲教育部及各地方政府在準備教師節禮物時，不應略過代理教師或代課教師，應一視同仁，唯有落實平等對待，才能真正解決教師荒，重建教育現場的信任與尊嚴。

代理教師工會理事長黃湘仙表示，今年開學，全國各地方的高國中小學校皆面臨嚴峻的「教師荒」，由於代理教師不足，許多代課教師被迫同時兼任超過20節課以上，鐘點代課教師在短時間內承擔龐大的課務，補齊師資人力，穩定教育現場，確保學生不因缺師而被迫停課，成為教育現場最關鍵的「救火英雄」。

工會指出，在教師節獎金的發放上，教育部和部分地方政府卻將這群也承擔沉重教學責任的代課教師排除在外，完全忽視了他們的付出，不僅造成現場教師被忽視群體的失落與憤怒，也反映出教育部、地方政府教育局處及學校對「臨時救火」角色的階級性歧視。

工會強調，若沒有代課教師在開學前夕挺身而出，許多學校將因教師缺額而陷入課程真空，學生受教權將直接受損，教育主管機關如果口口聲聲感謝教師辛勞，卻在獎勵送禮制度上刻意劃分身分，將實際承擔重責的代課教師排除在外，這不只是對教師的不公，也是對學生學習權益的忽視。難道代課教師就不是教師？

工會呼籲教育部及地方政府立即檢討獎金發放人員範圍，將所有實際承擔教學責任的教師納入範圍，包括代課教師、支援教師等，並正視代課教師長期處於不穩定聘任、鐘點費導致薪資過低的結構問題。

