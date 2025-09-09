彰化芬園「黃金大道」93顆黃花風鈴木今移除 最終去向曝

南投工務段移除生長狀況不佳的黃花風鈴木。（圖由南投工務段提供）

2025/09/09 09:17

〔記者湯世名／彰化報導〕公路局南投工務段今天（9日）針對彰化縣芬園鄉省道台14丁線彰南路「黃金大道」上的93棵黃花風鈴木展開移除作業，這些樹形生長不良、根部支撐性不佳的黃花風鈴木，都在逐一開挖後進行移除。工務段指出，這93棵樹由於生長狀況不佳，不會移植到其它地方栽種，而是絞碎後化作肥料等用途，進一步利用，至於移除原址將進行回填，後續再評估栽植樹種。

南投工務段今天上午出動工程車輛進駐彰南路，針對「黃金大道」2.5K~4.8K沿線93棵黃花風鈴木進行移除，引起許多路過的民眾側目，有不明就裡的民眾說「樹長得好好的，為何要移除？」

南投工務段長廖瑞仕表示，彰南路為彰化芬園聯絡南投市區主要省道，行道樹黃花風鈴木種植於1990年代，其道路里程0至4.5K共有366棵，經30多年生長，樹型日益高大，因路側綠帶基地寬度受限，不利行道樹根系生長；經調查其中93棵風鈴木除有向道路傾斜，還有病蟲害損傷構造狀況，有極高無預警倒伏風險，基於民眾行車通行安全考量，決定進行移除。

廖瑞仕說，黃花風鈴木「黃金大道」最美的位置位於寶藏寺前的彰南路2段，長度約1.2公里，非屬移除範圍，因此於花期盛開期間，對遊客拍照賞花並無影響。由於93棵樹生長狀況不佳，無法繼續種植，因此會予以絞碎後作為肥料用途；原址則補植行道樹將選用抗風性較佳樹種，也可能再種植黃花風鈴木，共同營造公路安全及優良景觀。

黃花風鈴木遭白蟻入侵、蟲蛀樹幹腐蝕。（圖由南投工務段提供）

黃花風林木生長受地形限制，往車道傾斜生長。（圖由南投工務段提供）

黃花風鈴木樹幹腐朽孔洞，樹幹質地受損，受風力影響易折損傾倒。（圖由南投工務段提供）

