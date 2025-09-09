高溫午後雷雨夏季天氣型態持續中 觀察下週有首道鋒面機會

今各地上午仍為晴時多雲天氣，中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫。（資料照）

2025/09/09 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）各地上午仍為晴時多雲天氣，中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫，午後受熱力作用雲量增多，近山區及山區局部有雷陣雨發生，平地局部也有短暫陣雨機會，週四（11日）起太平洋高壓壟罩，天氣更為穩定，午後降雨縮小至近山區，預估將維持夏季型態天氣至下週二（16日）。

天氣風險公司分析師薛皓天表示，今明兩天維持高壓邊緣偏南到西南風環境，水氣稍多，近山區及山區午後有局部雷陣雨發生，平地局部也有短暫陣雨機會，山區偶有較大雨勢，請要前往山區的民眾要多注以午後的天氣變化。中午時段有36度左右高溫，且紫外線強，外出請多補充水分，做好防曬。

週四起高壓增強西伸，台灣附近大致為東南到偏南風環境，週五至週末持續受高壓外圍東南到偏南風影響，水氣偏少，晨間西半部局部仍有短暫雨機會，上午為晴時多雲天氣，午後雲量稍增多，午後雷陣雨將進一步往山區移動，平地大致為多雲時晴天氣，近山區局部有短暫陣雨，不過白天較為晴朗、紫外線強，受到東南風背風沉降增溫作用的影響，預估大台北及西半部局部可達36度或以上高溫，外出務必多補充水分做好防曬。

近期來看大致受太平洋高壓壟罩影響，天氣較為穩定、高溫炎熱，午後降雨趨於近山區，預估將維持夏季型態天氣至下週二。

下週中後期的天氣就有較高的不確性。下週二起太平洋高壓減弱，在菲律賓群島西側逐漸有季風低壓槽建立，不過看似無明顯熱帶擾動發展，下週後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，不過，在其他模式中有不同看法，後續實際狀況就需多觀察並追蹤。

