為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高溫午後雷雨夏季天氣型態持續中 觀察下週有首道鋒面機會

    今各地上午仍為晴時多雲天氣，中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫。（資料照）

    今各地上午仍為晴時多雲天氣，中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫。（資料照）

    2025/09/09 09:36

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）各地上午仍為晴時多雲天氣，中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫，午後受熱力作用雲量增多，近山區及山區局部有雷陣雨發生，平地局部也有短暫陣雨機會，週四（11日）起太平洋高壓壟罩，天氣更為穩定，午後降雨縮小至近山區，預估將維持夏季型態天氣至下週二（16日）。

    天氣風險公司分析師薛皓天表示，今明兩天維持高壓邊緣偏南到西南風環境，水氣稍多，近山區及山區午後有局部雷陣雨發生，平地局部也有短暫陣雨機會，山區偶有較大雨勢，請要前往山區的民眾要多注以午後的天氣變化。中午時段有36度左右高溫，且紫外線強，外出請多補充水分，做好防曬。

    週四起高壓增強西伸，台灣附近大致為東南到偏南風環境，週五至週末持續受高壓外圍東南到偏南風影響，水氣偏少，晨間西半部局部仍有短暫雨機會，上午為晴時多雲天氣，午後雲量稍增多，午後雷陣雨將進一步往山區移動，平地大致為多雲時晴天氣，近山區局部有短暫陣雨，不過白天較為晴朗、紫外線強，受到東南風背風沉降增溫作用的影響，預估大台北及西半部局部可達36度或以上高溫，外出務必多補充水分做好防曬。

    近期來看大致受太平洋高壓壟罩影響，天氣較為穩定、高溫炎熱，午後降雨趨於近山區，預估將維持夏季型態天氣至下週二。

    下週中後期的天氣就有較高的不確性。下週二起太平洋高壓減弱，在菲律賓群島西側逐漸有季風低壓槽建立，不過看似無明顯熱帶擾動發展，下週後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，不過，在其他模式中有不同看法，後續實際狀況就需多觀察並追蹤。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播