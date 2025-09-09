為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化人愛的力量驚人！2年捐出32輛救護車 總價1.1億破全國紀錄

    今天全國救護日，彰化縣消防局一次迎來13輛全新救護車，氣勢壯觀。（記者張聰秋攝）

    今天全國救護日，彰化縣消防局一次迎來13輛全新救護車，氣勢壯觀。（記者張聰秋攝）

    2025/09/09 09:15

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣的愛心力量驚人！短短兩年內，在地民眾和企業總共捐贈了32輛救護車給消防局，總價值1億1524萬元，創下全國紀錄。

    今天「全國救護日」，也正好是台灣推動緊急救護30週年，一次就有13輛全新的救護車加入服務行列，別具意義。彰化縣消防局今天在彰化縣警察局停車場舉辦捐車儀式，感謝各界善心，這些新車將會替換老舊車輛，並配備更精密的急救設備，讓彰化的緊急救護服務再升級。活動現場，也展示了多種高階器材，包括自動心肺復甦機、電動骨內針等。

    這批新車包含8輛高頂和5輛平頂救護車，車身採用最新的「巴騰堡格紋」反光條，確保行車安全。車內也裝有高階器材，例如自動體外心臟去顫器、12導程心電圖機等，這些設備讓救護車不只是單純的運送工具，更是行動急診室。

    捐贈者中，林淑靜、曾紀豪夫婦累計捐贈4輛救護車，而雅得電池、汎錏營造等企業也都持續投入公益。汎錏營造除了捐車，還額外捐贈個人高階救護裝備。

    縣長王惠美表示，這些器材和車輛的挹注，大大提升了彰化的急救能力。數據顯示，縣內急性心肌梗塞患者的搶救成功率提升，而到院前心肺功能停止的患者（OHCA）存活率，也從2019年的20.4%上升到今年的33.08%，今後縣府會持續培訓專業救護人員，並與醫院緊密合作，共同守護縣民健康。

    全新救護車車頭繫上大紅花，象徵愛心與守護縣民健康。（記者張聰秋攝）

    全新救護車車頭繫上大紅花，象徵愛心與守護縣民健康。（記者張聰秋攝）

