    首頁　>　生活

    高美館《原民之耀》展 珍稀原民古物大開箱

    《bulabulay・原民之耀-台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展》規劃七大展區，從部落日常到當代創造。（高美館提供）

    《bulabulay・原民之耀-台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展》規劃七大展區，從部落日常到當代創造。（高美館提供）

    2025/09/09 09:20

    〔記者蘇福男／高雄報導〕《bulabulay・原民之耀-台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展》匯聚全台19座公私立博物館、部落與私人收藏的珍稀文資級古物，呈現台灣原民文化演進的壯闊歷程，即日起在高雄市立美術館展出。

    策展人李莎莉表示，展名「bulabulay」源自於排灣族、卑南族及阿美族語，意指「很棒的、很美的」，同時也蘊含「極具經典」的深層寓意，展覽集結眾多具文資身分的原民古物，涵蓋傳統雕刻、陶製品、生活器物、藝術創作、當代木雕等，從數千年前大坌坑文化考古遺物，延伸至當代原住民族傳統工藝創作，串起台灣原民文化演進的歷史脈絡。

    高美館說明，展覽共規劃七大展區，除原有的「考古：農獵之用的俐落材器」、「貝衣：雲雪真珠的重量穿搭」、「雲豹：謎般神采的貓科變身」、「貴氣：排灣家名的炫世精品」和「創造：族群新物的現代波動」展區，此次巡展特別新增「巧手：阿美驚豔的尋常家物」及「眼透：雅美銀閃的亮耀頂盔」展區，從部落日常到當代創造，帶領觀眾在跨越數千年的文化記憶中，看見台灣原民文化在歷史與當代之間不斷延續、流動與再生。

    高美館館長顏名宏表示，該館長期致力於南方當代藝術研究典藏，自1995年典藏首件原住民作品開始，即啟動「南島當代記憶工程」，逐步建立原住民族藝術品典藏脈絡與研究基礎，更結合海洋史觀，延續至2021年建立文化品牌《泛．南．島藝術祭》，重新定位美術館面向「全球南島當代藝術」的新座標，此次國寶與眾多文資級古物特別展出，提供當代社會對於文化資產保存的思考路徑。

    《bulabulay・原民之耀-台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展》將在高美館4樓展覽室展至12月28日，期間將舉辦專家導覽、講座等多項精彩活動，更多展覽資訊請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

    
    
