員林詭異「酥油燈」路 意外成情侶約會聖地

農曆7月，員林後火車站出現1條詭異「酥油燈」路，意外成情侶約會聖地。（圖由民眾提供）

2025/09/09 09:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林後火車站竟然出現1條長達20公尺由上千盞「酥油燈」組成的道路，由於時值農曆7月，有路人覺得經過時毛骨悚然、陰風陣陣，但因為詭異中帶點浪漫，有不少情侶把這裡當作夜間約會聖地。

這條道路直通台鐵員林火車站後站大門，公所原本規劃開拓12米寬的道路，但部分為私有土地，由公所出面承租，以利人車通行，但其中彭姓地主2023年不滿市公所長期「只租不徵收」，拒絕再出租土地，並決定將自己的4坪土地圍起來，種起植栽、打造小花園，形成一道奇特的「路中綠帶」，導致道路無法順利通行，也引發用路人抱怨。

彭姓地主最近向公所喊話「趕快徵收」，時值農曆7月，他更突發奇想，購買了上千個酥油燈，沿路兩側擺設，每天晚上點亮，讓民眾能安全通行，形成詭異的畫面。

記者實地走訪，一對外籍移工情侶說，他們約在火車站見面，走出火車站後門，見到「亮亮」，便往這邊過來，覺得很浪漫。但在地店家說，感覺怪怪的，今天拿酥油燈，以後會不會拿「鳳梨燈」，只怕沒完沒了，搞成員林詭異燈路。只盼員林公所趕快跟地主溝通徵收。

彭姓地主強調，自己從未要求高價補償，甚至願意在道路正式拓寬後，無償捐出土地。「只要公所願意把事情解決，我把地捐出去都可以！」他不滿市府長期缺乏積極作為，將責任全推給地主，才決定以圍地、點燈的方式，表達抗議與無奈。

