教育部首發敬師禮券 全教總籲法務部、國防部及國科會跟進

教育部今年首發敬師禮券，全教總呼籲法務部、國防部及科技部跟進，將所有教師均納入敬師禮發放對象。（全教總提供）

2025/09/09 09:06

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節將至，全國各地陸續準備敬師活動，以表達對教師的感念與肯定。教育部今（2025）年將首發轄下高中職及國中小教師敬師禮券1000元。全國教師工會總聯合會今（9）日發聲明提醒法務部、國防部及國科會跟進，矯正學校教師因屬法務部管轄，中正預校教師屬於國防部管轄，科學實中屬於科技部管轄，皆應一併檢視是否有同步發放教師節禮金，每個老師都貢獻心力於教育，呼籲將所有教師均納入教師節敬師禮金對象。

全教總理事長侯俊良表示，矯正學校教師與一般中小學教師一樣，皆經過國家考試取得資格，肩負教學與輔導責任，不同的是，他們在更具挑戰的環境下進行教育工作，致力於學生的行為改善與人格重建，對社會安全與教育多元化有不可或缺的貢獻。

全教總副秘書長兼高級中等學校委員會主委巫彰玫表示，當社會普遍於教師節表達敬意之時，矯正學校教師卻因為隸屬於法務部而非教育部管轄，權益長期受到忽視，呼籲法務部正視矯正學校教師的貢獻，檢討並修正相關規定，讓矯正學校教師也能被納入敬師禮金對象，唯有如此，方能真正落實「尊師重道」的精神，並讓矯正學校教師感受到社會的支持與鼓勵。

