大蒜播種期到避免產銷失衡 農糧署提醒做這件事

9至11月是大蒜播種期，雲林農民忙著種植。（記者黃淑莉攝）

2025/09/09 09:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕9月至11月是大蒜種植期，雲林各地可見農民在田間種蒜種景象，農糧署與雲林縣府農業處表示，依國內需求量推估全國合理種植面積約5000至5300公頃，避免發生產銷失衡，影響收益，提醒蒜農9月15日起到農會辦理種植登記。

雲林縣大蒜產量占全國9成，縣府農業處長魏勝德指出，大蒜為易產銷失衡敏感作物，過去農民會因當期採收價高而追價搶種，因此導致隔年量增價跌，避免產銷失衡，政府推動登記制度，縣府也設立「雲林數位農業行動平台」農民在種植作物後可即時登錄，讓農民清楚全縣主要作物種植面積。

農糧署統計，國內每年大蒜需求量約5萬3000公噸，推估合理種植面積為5000至5300公頃，只有合理種植規模才能有利益，為確保大蒜價格穩定，請農民在9月15日至11月15日前往辦理種植登記。

農糧署指出，大蒜是易產銷失衡敏感作物，未列入綠色環境給付計畫地方特色作物，但考量大蒜生長期間長及各地種植習慣不同，為保障農民權益，農糧署核定主產區雲林縣等地大蒜轉（契）作期從10月至隔年4月30日，休耕期自5月1日至8月31日，但農民須完成大蒜種植登記，未來大蒜若發生產銷失衡問題，將優先以種植登記有案的農民為輔導對象，呼籲農民在期限內辦理登記，保障自身權益。

另有鑑農村缺工、人力老化問題，農糧署與台南區農業改良場、大蒜產業策略聯盟共同推動大蒜機械化種植，補助農民團體購買大蒜播種機，並成立機耕團隊，有需要的農民可與大蒜策略聯盟連絡，電話05-5989455廖執行祕書。

