為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大蒜播種期到避免產銷失衡 農糧署提醒做這件事

    9至11月是大蒜播種期，雲林農民忙著種植。（記者黃淑莉攝）

    9至11月是大蒜播種期，雲林農民忙著種植。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/09 09:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕9月至11月是大蒜種植期，雲林各地可見農民在田間種蒜種景象，農糧署與雲林縣府農業處表示，依國內需求量推估全國合理種植面積約5000至5300公頃，避免發生產銷失衡，影響收益，提醒蒜農9月15日起到農會辦理種植登記。

    雲林縣大蒜產量占全國9成，縣府農業處長魏勝德指出，大蒜為易產銷失衡敏感作物，過去農民會因當期採收價高而追價搶種，因此導致隔年量增價跌，避免產銷失衡，政府推動登記制度，縣府也設立「雲林數位農業行動平台」農民在種植作物後可即時登錄，讓農民清楚全縣主要作物種植面積。

    農糧署統計，國內每年大蒜需求量約5萬3000公噸，推估合理種植面積為5000至5300公頃，只有合理種植規模才能有利益，為確保大蒜價格穩定，請農民在9月15日至11月15日前往辦理種植登記。

    農糧署指出，大蒜是易產銷失衡敏感作物，未列入綠色環境給付計畫地方特色作物，但考量大蒜生長期間長及各地種植習慣不同，為保障農民權益，農糧署核定主產區雲林縣等地大蒜轉（契）作期從10月至隔年4月30日，休耕期自5月1日至8月31日，但農民須完成大蒜種植登記，未來大蒜若發生產銷失衡問題，將優先以種植登記有案的農民為輔導對象，呼籲農民在期限內辦理登記，保障自身權益。

    另有鑑農村缺工、人力老化問題，農糧署與台南區農業改良場、大蒜產業策略聯盟共同推動大蒜機械化種植，補助農民團體購買大蒜播種機，並成立機耕團隊，有需要的農民可與大蒜策略聯盟連絡，電話05-5989455廖執行祕書。

    9至11月是大蒜播種期，雲林農民忙著種植（記者黃淑莉攝）

    9至11月是大蒜播種期，雲林農民忙著種植（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播