墾丁珊瑚遭泥水覆蓋 豪雨泥流非核三光電全背鍋

2025/09/09 08:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕本月初至今墾丁國家公園海域能見度差、泥砂覆蓋珊瑚礁的現象，引發網路社群熱議，不少人直指與核三廠內光電工程有關，甚至將之歸咎為「光電汙染」。然而，根據墾丁國家公園管理處（墾管處）最新調查，這波混濁多屬豪雨導致的短期泥流現象，不僅南灣、眺石等區域受影響，船帆石與合界海域亦同樣因大雨沖刷而現況堪慮。墾管處強調，已展開監測與學者調查，呼籲公眾理性看待。

墾管處指出，連日大雨導致南灣海域泥砂明顯增加，經現場查證，初步判定與核三廠光電場域設置及林業署屏東分署銀合歡造林整治工程有關。這些工程雖涉及水土保持，但非單一因素；眺石海域的混濁則更直接指向上方造林整治區的沖刷效應。墾管處已函請屏東縣府水土保持機關介入調查，並副知核三廠與林業署屏東分署，要求加強防範措施。同時，距離南灣遙遠的船帆石與合界海域的泥流問題，純屬豪雨過大所致，無關光電工程，為廣泛分布的短期天候現象。

針對網路指控光電工程破壞珊瑚礁，墾管處表示，南灣海水混濁情形經現勘已逐步改善，惟受西南湧浪影響，仍需時間恢復清澈。管理處已派員下水勘查珊瑚環境，確認泥沙覆蓋程度，並委託相關學者進行深入調查。若查證有不可逆損傷，將依《國家公園法》規定，要求責任單位回復原狀或賠償損害。墾管處官員強調，這類泥流事件在雨季並非罕見，過去也曾因颱風或豪雨發生。

當地居民與民眾意見也直指問題核心。有居民表示，國家公園對山坡地開發的監管明顯鬆懈，處處可見民宿與商業設施肆意開挖，豪雨過後「紛紛現形」，導致泥砂直奔海域。居民陳先生批評，「與其什麼都賴給光電廠工程，更該注意這些過度商業行為破壞水土保持。」另一位民眾李小姐則感嘆，光電如今已被「汙名化」，任何周邊狀況都先抹黑光電，甚至「賴給清德」，各種鬼故事層出不窮。她呼籲保育機關盡快釐清事實：究竟是豪大雨造成的短期現象，還是每次下雨就只有光電廠附近泥流嚴重？若非後者，則應正視山坡開發亂象，避免環保議題淪為政治口水。

一名長期關注當地泥流的郭先生也呼應此說，指出墾丁生態敏感，泥流事件凸顯整體水土保持的系統性問題，而非單指一項工程，尤其眺石的泥流竟大於南灣。海域專家則分析，這波混濁屬典型雨季效應，預計數週內可自然恢復，但若不強化上游防護，未來類似事件恐頻仍。

眺石海域的混濁則更直接指向上方造林整治區的沖刷效應。（墾管處提供）

眺石的泥流汙染甚至大於南灣光電光電工程區。（擷取自網路）

