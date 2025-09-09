為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「馬戲」彩繪輕軌趴趴走 「好過日」預告：大草地將進行開發

    「馬戲」彩繪主題輕軌近期在高雄市區趴趴走。（翻攝網路）

    「馬戲」彩繪主題輕軌近期在高雄市區趴趴走。（翻攝網路）

    2025/09/09 08:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「馬戲」彩繪輕軌列車近期在高雄市區趴趴走，預告第二屆FOCASA馬戲藝術節10月間將在高雄港邊草地登場，臉書社群「高雄好過日」指出，活動所在大草地將開發，馬戲團演出或許是開發前少數的臨時活動體驗。

    第二屆FOCASA馬戲藝術節將於10月3~6日、10~12日，每天上午10點至晚上10點在高雄港邊登場，邀請來自英國、澳洲、墨西哥、柬埔寨及芬蘭等國際團隊，演出12檔世界級馬戲作品，林懷民導演的「幾米男孩的100次勇敢」也會首度在高雄舉演出，樂團旺福、宇宙人分別於10月5日、12日擔任彩蛋演出。

    馬戲棚外戶外區規劃有旋轉木馬、50攤以上市集美食、港邊酒吧、快閃演出與高空體驗，整天免費入場，活動場地就在C8高雄展覽館輕軌站旁大草地，由於預期湧入大量人潮，搭乘大眾運輸仍是最便利選擇。

    好過日表示，FOCASA塗裝的高雄輕軌彩繪列車已上線運行，除預告馬戲團演出訊息，也提醒民眾從輕軌站出站後1分鐘、即可抵達馬戲戶外園區；本屆馬戲節活動所在的大草地未來也將進行開發，其中鴻海得標的Y15聯開預定月底簽約，這或許是正式開發前少數的臨時活動體驗。

    「馬戲」彩繪主題輕軌近期在高雄市區趴趴走。（翻攝網路）

    「馬戲」彩繪主題輕軌近期在高雄市區趴趴走。（翻攝網路）

