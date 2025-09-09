美濃農地遭盜採砂石 林欽榮啟動「密集地毯式巡查」

林欽榮（中）率隊查勘美濃農地，啟動「密集地毯式巡查」。（高市府提供）

2025/09/09 08:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄美濃地區近日爆發農地盜採與廢棄物回填事件，農地被挖出深達20公尺、面積超過6公頃的巨大坑洞，並回填磚瓦、石塊等建築廢棄物；為杜絕不法盜採農地砂石，高雄市副市長林欽榮昨（8）日下午率隊查勘美濃農地，啟動「密集地毯式巡查」，將從源頭監管遏止不法盜採。

針對美濃農地盜採砂石案，高市副市長林欽榮昨天率領警察局警政監許明哲、旗山分局長王永吉、市刑大組長、吉東派出所副所長，及市府農業局、地政局、環保局、經發局等局處主管，聯合查勘美濃新吉洋段及成功段遭盜採土石農地，依各局處權管與行政手段，啟動「密集地毯式巡查」。

林欽榮表示，市府除持續配合檢調偵辦外，各局處立即執行事前預防、事中應變及事後回復各階段分工應辦事項，落實精進作為。

林欽榮強調，市府已啟動「密集地毯式巡查」，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。農業局與地政局不定期運用無人機空拍，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除，將從源頭嚴格監管，以杜絕農地盜採土石違法行為。

高雄市經發局說明，今年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件，共有6處遭盜採土石農地，市府全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。

高市府強調，將持續與檢方合作，共同查處盜採土石違法作為，針對美濃、六龜、杉林、旗山等熱區展開聯合稽查，嚴查嚴辦；經發局也將持續促請中央，加速土石採取修法工作，納入刑責，以有效達到嚇阻作用。

