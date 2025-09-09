下期營業用牌照稅10月開徵 苗縣稅務局：車牌移用最高罰全年稅額2倍

每輛車都有其各自的車牌，不可挪用，違規者可處以全年應納稅額最高2倍罰鍰。（資料照）

2025/09/09 08:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年度營業用車輛使用牌照稅分上、下期徵收，下期開徵期間為10月1日至31日；有公司行號擁有2輛以上車輛，以為車牌互相移用應該不會有問題。苗栗縣政府稅務局表示，每輛車都有其各自的車牌，不可挪用，違規者可處以全年應納稅額最高2倍罰鍰。

苗縣稅務局表示，每輛車都有其各自的車牌，不可挪用。有些民眾同時擁有2輛以上車輛，以為車子都是自己的，車牌互相移用應該不會有問題，其實不然。

稅務局指出，交通工具使用牌照如被查獲有移用情形，要處以使用牌照稅全年應納稅額2倍以下罰鍰。民眾若將自己的2輛車子牌照互相移用，就有「車輛牌照借供他車使用」與「移用他車牌照」之兩種違規事實，如被查獲，該2輛車輛都會分別被處以全年應納稅額2倍以下罰鍰。

使用牌照稅開徵期間為每年4月1日起至30日。營業用車輛分上、下期徵收，上期開徵期間每年4月1日至4月30日，下期開徵期間每年10月1日至10月31日。

稅務局提醒，逾期未完稅之車輛被查獲，除責令補稅，處以應納稅額1倍以下之罰鍰，免再加徵滯納金；報停、繳銷或註銷牌照之交通工具，經查獲同樣除責令補稅外，處以應納稅額2倍以下之罰鍰。

