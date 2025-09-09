實踐自主健康高齡生活 屏縣「幸福大飯店」9/20登場

「幸福大飯店」將帶領長者與民眾一同探索健康老化與幸福生活的新可能。（屏東縣政府提供）

2025/09/09 08:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動高齡友善政策，屏東縣政府將於本（9）月20日至25日在縣立老人文康活動中心3樓舉辦「2025銀齡樂活節－幸福大飯店」活動，參與者將以「入住飯店」的情境啟程，透過遊戲化體驗，重新認識身心協作與情緒平衡的重要性，思考生活環境與人際關係如何影響內在心智，透過冥想與祈願，學習接納、感恩並規劃幸福未來。

屏東縣政府社會處指出，活動以「飯店旅程」為創意設計，將抽象的身心健康概念化為具體體驗，結合大型互動教具、專屬「幸福房卡」以及具象徵意義的情境設計，引導參與者在笑聲與感動中，重新認識情緒管理與自我照顧的重要性。

與傳統健康課程不同，「幸福大飯店」強調參與者的感官與心靈投入，每一個設計都像是一段寓教於樂的旅程。這種融合靈性療癒與藝術體驗的模式，在國內健康促進活動中相當少見，不僅讓長者容易理解與吸收，更能引發共鳴，實際應用於日常生活。

社會處指出，縣府持續推動高齡友善政策，這次與揚生慈善基金會合作「幸福大飯店」，希望讓長者在幸福氛圍中學會照顧自己，進而凝聚社區力量，建構更加溫暖、宜居的屏東。

本次展期以「癒見自己．照顧自己．幸福在己」為主題，共6天12場次，每場次將開放30至40人參與120 分鐘的身心探索之旅，協助長者學習身心調適、提升幸福感，真正實踐「自己做主」的健康生活。報名連結如下：2025銀齡樂活節－幸福大飯店

「幸福大飯店」讓參與者透過遊戲化體驗，思考生活環境如何影響內在心智。（屏東縣政府提供）

