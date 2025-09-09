來台灣洗產地？美國這款月餅怪怪的 好市多：台灣未販售

好市多表示，台灣並未販售這款中秋月餅，請消費者放心。（讀者提供）

2025/09/09 08:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕有消費者向本報爆料稱，在美國好市多（Costco）賣場內尋找月餅禮盒，以手機智慧鏡頭拍照，查詢得知為「PRODUCT OF TAIWAN 台灣製造」月餅，再以ChatGPT 5（AI聊天機器人）查詢，卻發現設籍台中市的公司並非製造工廠，懷疑是中國來台洗產地月餅，好市多表示，台灣好市多並未販售此商品，也未與該廠商合作，請消費者放心。

標明「台灣製造」 台中地址沒有工廠

這名讀者以「中國月餅來台洗產地」為題，爆料稱Costco美國XX樓月餅，雖標示product of Taiwan，但是台灣XX樓並沒有工廠，這顯然是中國洗產地到台灣的真正中國月餅。

讀者提供智慧鏡頭拍照查詢，以及ChatGPT 5查詢資料，宣稱根據工商登記資料，月餅生產地點為「台灣XX國際事業有限公司」，地址在台中市北屯區某路2樓，當地可能是辦公室或登記地址，讀者以在台中居住經驗解讀說，當地並沒有工廠，推測不排除是到台灣洗產地的中國月餅。

本報查詢XX國際位於台北電話，竟是空號，而台中北屯區公司現地為大樓社區，公司登記為吳姓董事未留聯絡方式。

好市多表示，目前台灣好市多並未販售此商品，也尚未與該廠商（XX國際）合作，至於美國好市多有沒有販售上架還需進一步求證。

投訴的消費者質疑，在美國Costco看到這款雙黃蓮蓉月餅標示「PRODUCT OF TAIWAN 台灣製造」，但是登記的台中地址並沒有工廠。（讀者提供）

