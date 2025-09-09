台南第1杯果汁 李文雄出版新書見證府城記憶

李文雄出新書《莉莉水果店》，一生情牽台灣風土。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/09 07:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南逾80年的老字號「莉莉水果店」，不只是許多府城人記憶中的清涼滋味，更承載跨世代的飲食與文化故事。第二代經營者李文雄，同時創辦「莉莉水果文化館」，長年耕耘文史，出版新書《莉莉水果店》，透過老照片與回憶，見證台灣社會變遷與人情風貌。

水果店由李文雄父母創立。父親戰前經營青果批發，母親則在南門市場賣菜。1947年全家遷至府前路現址，1949年推出「貼食」包飯服務，1957年正式登記營業，以大姊英文名「Lily」命名。當時大姊因在美軍合作社任職，買到果汁機，打出第一杯果汁與酪梨牛奶，開創台灣飲食新頁。

請繼續往下閱讀...

李文雄自小耳濡目染，熟悉水果甘甜與府城人情。他見證戰後美援與經濟起飛，後來接手店務，逐步調整經營並打造品牌。1999年，他成立「莉莉水果文化館」，自編自印《莉莉水果有約》月刊，六年共發行72期，記錄水果知識與在地故事；並出版《孔廟的守護者》、《磐石勇者》、《歸鄉細語》等書，留下深厚的台南文史足跡。

他坦言，經營店務與編輯刊物皆辛苦，自己原本不擅文字，全靠反覆練習。他以三年為一期向上帝禱告，完成刊物，把信仰、人生與水果結合。他說，新書是「對水果最後的告白」，盼更多人品嘗「上帝賜予的果實真味」。

李文雄認為，推廣台灣水果是一生志業。台灣如《聖經》所言是「流奶與蜜之地」，水果種類與品質享譽國際。「如果台積電晶片是台灣的硬實力，那麼水果，就是最值得驕傲的軟實力。」

新書中也穿插趣聞。文史學者蔡顯榮曾親口憶述，服役時因部屬未歸遭記過，失去出國資格。蔣經國巡視營區，見他垂頭喪氣，追問後得知原因，便詢問他的專長。蔡自認擅長寫字，沒想到營區後來舉辦作文比賽，他脫穎而出，「將功折罪」，甚至因此獲蔣經國推薦赴日留學。

走過80餘載，莉莉水果店早已不只是店鋪，而是府城文化據點。李文雄用一生與水果為伍，留下的不只是果香，更是屬於台南與台灣的生命記憶。

台南在地「克林」包子老店舊照片。（翻攝自李文雄《莉莉水果店》）

莉莉水果店早期舊照片。（翻攝自李文雄《莉莉水果店》）

李文雄出書《莉莉水果店》，見證台灣社會變遷與人情風貌。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法