另類認罪協商！台中城隍廟不定期辦「舉枷消災」 讓民眾上「紙枷」消業障

台中城隍里社區發展協會理事長林明照示範民眾戴上紙枷求消業障。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/09 07:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有140年歷史的台中城隍廟，為傳承城隍文化，在2017年時舉行「舉枷消災」儀式，當時只有100多人，之後停辦多年，直到2024年重新再辦，竟有300多人參加，有人遠從基隆、高雄而來，預計明年會再舉辦，讓自認為有罪及尋求平安的民眾上刑具「紙枷」，在遊行後由師父將紙枷化掉，消災解厄，遠離災難。

台中城隍廟過去多舉行城隍爺夜巡活動，也有如古裝劇讓犯人上刑具戴枷的場景，但多半是宮廟的人來擔任，而南區城隍里長林炳儀認為現在台灣的媽祖文化較盛行，而城隍爺文化也應傳承，便與社區發展協會理事長林明照跟城隍廟合辦「舉枷消災」的活動。

古代的犯人要戴上「枷」刑具，讓民眾知道其所犯其罪，而城隍廟讓現代人戴上過去犯人所戴的枷的刑具，就是要消民眾所犯的業障，因此2017年台中城隍廟舉辦「舉枷消災」，開放讓想消業障的民眾戴上「紙枷」。

林炳儀表示，這當然只是象徵儀式，因此枷鎖是用紙所做，屆時老師會帶著「舉枷」的信眾，遶城隍廟四週道路一圈，返回後舉行脫枷儀式，老師再把紙枷化掉，並準備紅蛋及有殼龍眼給信徒，代表平安、脫殼。

台中城隍廟第一次辦只有100多人，去年辦就達300多人，這些紙枷外面不好訂做，都是宮廟志工協助用手製作。

林炳儀表示，參加舉枷的民眾，有不少來自外縣市，多數民眾是真來要來解厄消災，但也有少數抱著好奇，想感受一下古時候被上「枷」的感覺。

林炳儀表示，今年原本10月要舉辦，因籌備不及補助減少，故而不舉辦，將改在明年10月來辦理。

台中城隍廟已舉行二次由民眾上枷的「舉枷消災」，以消業障解厄（林炳儀提供）

