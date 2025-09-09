今午後慎防大雷雨 吳德榮：週末天氣晴朗穩定

氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式10日20時500百帕模擬圖（左）顯示，太平洋高壓偏弱；14日20時500百帕模擬圖（右）則顯示，太平洋高壓增強。（圖擷自洩天機教室專欄）

2025/09/09 08:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（9日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區午後仍有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（10日）兩天白天偏熱，各地午後慎防大雷雨；週四（11日）起太平洋高壓增強，各地天氣逐漸晴朗穩定。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄稱，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴，白天仍偏熱。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，應慎防大雷雨發生，並可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，週四至週六（13日）太平洋高壓逐漸增強，各地晴朗穩定；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度減弱、範圍縮小。下週日（14日）持、週一（15日）持續受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部少量降雨的機率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法