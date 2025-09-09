各地高溫上看36度 慎防午後大雨

今日各地高溫普遍為33至35度，其中在大台北、中南部及花蓮有可能出現局部36度以上高溫。（資料照）

2025/09/09 06:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（9日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區午後仍有局部大雨發生的機率，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，民眾外出時建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中在大台北、中南部及花蓮有可能出現局部36度以上高溫，民眾外出活動請多補充水分。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三（10日）至下週日（14日）天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，台、澎、金、馬低溫25至27度；西半部高溫34、35度，東半部及澎、金、馬高溫32、33度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 40 30 ~ 39 33 ~ 38 29 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

