超越衛武營、高雄第二大綠地 高雄高爾夫球場將轉型公園

高雄高爾夫球場設有國際標準18洞，果嶺綠地相當美麗。（記者王榮祥攝）

2025/09/09 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕被樹籬包圍60多年、一般人鮮少踏入的高雄高爾夫球場，近期場邊高聳樹籬陸續打開，還增加一處美麗水池，官員透露轉型工程將完工，60公頃綠地將超越衛武營，成為高雄第二大公園綠地。

高雄高爾夫球場（也稱澄清湖球場）1961年成立，總面積約60公頃，設有國際標準18洞球道，是南台灣歷史最悠久球場之一；因業者未落實水保與違規使用農藥，高雄市政府前年租約到期後收回。

請繼續往下閱讀...

常經過松藝路（高爾夫球場與澄清湖間道路）的民眾，注意到球場邊高聳樹籬陸續被打開，可清楚看見場內美麗草坡，驚嘆「原來高爾夫球場長這樣」。

除球場樣貌曝光，路旁還多一處大水池及一條「新馬路」；工人說明水池是水利局施作的滯洪池，新路是工務局開闢、可從松藝路直接轉進球場入口，工人還透露滯洪池施工時，市長陳其邁常在傍晚到場督工。

高爾夫球場滯洪池今年5月動工、8月中完工，總面積約1.2公頃，總滯洪量2.6萬噸，可有效降低澄清湖污染與周邊區域洪災風險，並提升因應極端降雨的防洪韌性； 官員透露滯洪池完工後，球場改造工程也將收尾，就等市長陳其邁驗收與敲定全面開放時間，屆時將取代衛武營（47公頃），成為高雄市政府管轄最大公園（面積最大的95公頃高雄都會公園由國家自然公園管理處管轄）。

市議員邱俊憲指出，高爾夫球場空間開放市民使用絕對是好事，但要提醒相關局處妥善規劃交通動線與停車空間，也要注意照明、坡度、無障礙設施等安全規劃，未來高爾夫球場轉型公園可跟澄清湖串聯，成為大高雄最綠意盎然的休憩空間。

高雄高爾夫球場滯洪池（圖右）與澄清湖園區（圖左）僅一路之隔。（高市府提供）

高雄高爾夫球場滯洪池完工，民眾經過笑說變得很「水」喔！（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法