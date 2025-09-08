爭取中央3.1億經費 高雄提報88件農路復建工程

大面積崩塌造成農路損壞。（記者陳文嬋攝）

2025/09/08 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農產業年經濟產值達181.5億元，近來歷經風災豪雨，造成農路柔腸寸斷，影響農民耕種及採收，農業局提報88件農路復建工程，爭取中央經費3.1億元；農業部農村水保署將進行現地勘查，並將審查結果陳報公共工程委員會審議。

農業局盤點88件農路推動復建工程，所需復建工程經費3.1億元，以大規模崩塌最嚴重，杉林區十張犁農路井角分64旁路面崩塌所需復建經費3389萬元最多。

請繼續往下閱讀...

其次，桃源區勤和里為梅子、紅肉李及金煌芒果重要產地，勤和一號農路大規模崩塌，所需復建經費1676萬元；那瑪夏區神社道路支線農路鄰近賞梅及賞螢觀光區域，大規模崩塌所需復建經費1216萬元。

此外，六龜區為金煌芒果、蓮霧、山茶主要產區，農業局提報7件農路復建工程，總經費1442萬元，大多農路受損、路基掏空，公所先以搶修搶險方式緊急處置，降低農民農作影響，後續將採取邊坡加固、排水改善及路基補強等措施，讓道路維持通行，改善農民進出農作及農產運輸便利性。

農業局表示，災害復建工程以強化結構安全與整體邊坡穩定性為主，包括擋土牆新建工程、坡面保護設施、路面修復、護欄設置、地基加固工程及排水改善等，以維護農民通行安全性。

農業局說，工程完工後將提升一日農夫旅遊安全性，帶領遊客進入六龜等農產重要產區，提供遊客賞梅、賞櫻及賞螢便利性，體驗採果樂趣、品嘗時令水果風味，社區農產DIY及山茶製作等，帶動農產業觀光發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法