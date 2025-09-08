看過來！彰化垃圾減量有信心 今年就靠「這一招」

一般垃圾用透明塑膠袋，就可以一眼看到危險的高壓瓶與未分類的資收物。（彰化縣環保局提供）

2025/09/08 21:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕垃圾退運標準要提高？彰化縣環保局長江培根表示，目前沒有這個打算，因為去年7月1日實施垃圾分類新制，提高退運標準後，去年每日的人均垃圾量減少到0.53公斤，今年以鼓勵取代懲罰，推廣一般垃圾使用「可透視垃圾袋」，在全縣約有60％達成率下，對今年垃圾減量有信心。

去年垃圾分類新制上路，起初有反彈聲浪，但隨著垃圾減量成效驚人，資收物變賣所得大增，也讓不少鄉鎮市首長把「垃圾減量」視為施政亮點，連帶讓隊員有光榮感。福興鄉就率先全面實施資收物「分日分類」回收計畫，和美鎮則在「蛋黃區」試辦「分日分類」，以「超前」做法，減少資收物二次分類所需的人力與時間，全縣各地也在首長支持下，落實推動一般垃圾使用「可透視垃圾袋」。

江培根表示，全年度垃圾量最高峰都落在大掃除與春節檔期，因此，上半年度的垃圾量，都會比下半年度來得多。以今年來說，上半年度的人均垃圾量為0.518公斤，跟去年上半年度0.588公斤來相較，就少了0.07公斤，同期間廚餘增加將近4成，資收物增加14％。雖然7月颱風垃圾量略增，但今年整年度的人均垃圾量可望比去年度更低，有機會下修到0.5公斤以下。

江培根強調，垃圾整車退運只是手段，重點是透過垃圾分類，來達成垃圾減量的目標，因此，垃圾退運標準並不打算提高門檻，搭配推廣「可透視垃圾袋」，可望讓人均垃圾量持續下修。

彰化縣一般垃圾用不透明塑膠袋，就會進行破袋檢查。（彰化縣環保局提供）

透明塑膠袋可以一眼看到有沒有做好垃圾分類。（彰化縣環保局提供）

