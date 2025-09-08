「宅文化」卡牌、潮玩值多少？專家提示：這2點是關鍵

卡牌遊戲的主角「卡牌」具有收集與收藏的價值，如遊戲王卡牌的知名封面怪物「青眼白龍」，拍賣價格約落在5、6千元。（鄭丞堯提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕宅文化的各種卡牌、模型，甚至偶像周邊、電影道具等，雖各自不同領域，相同的是都有死忠粉絲，更甚者還有收藏家及拍賣市場，但不了解的親友卻容易先入為主、認為只是「玩具」直接丟棄，殊不知可能可能丟掉上百萬。專家提示，限量、絕版是高價關鍵，但也提醒收藏不要盲目，喜歡再買入，即使沒有拍賣價、在心中仍是「無價」。

經營YouTube頻道「OTK雙螺旋宅特工」的鄭丞堯專長為卡牌遊戲，也曾開過卡牌店，他解釋，卡牌遊戲中最老三款為：寶可夢、遊戲王與魔法風雲會，皆出版逾20年，商品多樣化，數量龐大。卡牌是以卡包盲盒形式，隨機抽中稀有卡牌，機率約幾萬甚至幾十萬分之一；至於卡牌價值則交由二手市場決定，例如全球已知最貴卡牌交易，是魔法風雲會與魔戒電影聯名出的一張「至尊魔戒」卡片，國外幸運玩家拍出260萬美元。

鄭丞堯強調，有些玩家過世，親友會拿其珍藏卡片上網詢價，但查詢單卡有技巧，甚至要注意微小的編號資訊等，通常限量、絕版等是高價關鍵，卡牌IP的主要封面怪獸也有機會高價值，如寶可夢的皮卡丘、遊戲王的青眼白龍等，如果收藏量大，可找專業店家協助。

收藏家張榮成曾在台灣開設藝廊空間，對於潮流玩具、電影道具等具有專業眼光，也收藏飛行頭盔。他分析，潮流藝術跟玉器骨董不同，歷史文物經過千百年留下，潮流則可能10年前高價、10年後消失，如中國Labubu絨毛玩具、美國KAWS潮玩等，都曾高價然後跌落，提醒收藏一定首先「自己喜歡」，也要避免人為炒作，「心中無價就是寶！」

張榮成也分享，過去許多電影道具被劇組當玩具丟掉，自己曾用3000美元購買一整個車庫的星際大戰道具，也意外花500美元購得一箱「2001太空漫遊」道具，如今拍賣價6位數美元起跳，他手上更有《不可能的任務》系列阿湯哥的匕首。他指出，這類專業收藏品在國外都有專門拍賣公司，日本二手玩具業者更已建立龐大資料庫，現場拍照查詢就知道玩具價值及交易紀錄，台灣不妨學習。

