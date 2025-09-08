一通電話的因緣 「遺品整理師」助ACG收藏品找到下個主人

動漫活動主持人曾慶平創辦「遺品整理師」，協助處理遭遺留或遺棄的收藏品，盼讓這些曾是玩家們一輩子的珍愛，續命創生找到下一個主人。（記者吳柏軒攝）

2025/09/08 21:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕ACG界（動漫、漫畫、遊戲）粉絲熱愛IP或偶像，同步收藏周邊商品如卡牌、遊戲卡帶、模型玩具、公仔等。近年漸有ACG收藏家凋零，其親友不知如何處理龐大又複雜的珍品，動漫活動主持人曾慶平便創辦「遺品整理師」，協助處理遭遺留或遺棄的收藏品，盼讓這些曾是玩家們一輩子的珍愛，續命創生找到下一個主人。

「一切都來自前主管的一通電話！」曾慶平說，2019年接到當時女主管電話，開頭就問自己對模型玩具是否熟悉，仔細追問才知道，女主管丈夫因病過世，留下非常大量的模型玩具，女主管跟丈夫並沒有相同興趣，但知道這是丈夫生前最愛的東西，便開口詢問能否幫忙處理。

曾慶平表示，後來到女主管家中，有個房間充滿大量軍武、戰車、飛機、太空梭等模型，一眼就認出「這是老前輩」，因為玩戰爭模型者較多是50、60世代出生，但自己也不懂該類模型，透過社群媒體尋找同好，並在RF開拓模型祭上舉行「模型續生計畫」，將整理好的老前輩模型展示並供免費索取，很快就吸引大批玩家、順利完成任務。

而後疫情爆發，曾慶平發現，網路ACG社群三不五時就有類似事件，有人去世但親友不知道如何處理宅文化等收藏品，也發生老婆不理解老公喜好、把模型丟掉的事件，因此決定成立公司，研究法律、尋找各領域專家、提供遺品整理服務，可提前規劃代理模式，等到事情發生時，公司便可協助將有價的珍品出售或妥善安排。

一般人或許對宅文化收藏品不知，但曾慶平提醒，部分卡牌、遊戲機可賣到天價！如流行的寶可夢卡牌初代噴火龍卡片，就成功以30萬美元拍出；任天堂20多年前發售的「超級瑪利歐六四」遊戲卡帶，更以156萬美元成交、創世界紀錄。

不過ACG收藏品多又雜，曾慶平分析，日本有較完善的動漫體系二手回收市場，並逐漸有日系品牌來台展店，台灣還沒有公司或商業模式順利啟動，不過有慈善機構會收玩具捐贈，或有地方政府打造玩具銀行等社福公益；遺品透過續命創生，不僅找到新主人與新價值，也避免棄置變垃圾、增進環保，畢竟許多是塑膠類製品，盼此議題被更多人看見。

當初女主管丈夫因病過世，曾慶平協助處理其留下的大批戰爭軍武模型，透過社群消息、到PF開拓模型創作祭擺攤，讓這些有歷史年代的模型找到新主人。（曾慶平提供）

曾慶平到女主管家中，發現其丈夫留下大批戰爭軍武模型，找來行家幫忙整理，讓收藏品延續生命，也催生出「遺品整理師」概念。（曾慶平提供）

