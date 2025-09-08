嘔！超人氣甜甜圈吃一半驚見「微捲X毛」 業者說話了

2025/09/08 22:59

日本超人氣甜甜圈「I\\\'m donut ?」7月進軍台灣市場。（圖翻攝自IG：＠imdonut.twn）

有民眾到「I\\\'m donut ?」買甜甜圈回家享用，吃一半發現一根長毛。（圖翻攝自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣甜甜圈「I'm donut ?」7月進軍台灣市場，吸引大批饕客嘗鮮。但近日有民眾在網上發文，透露買回家享用，吃到一半竟發現甜甜圈內卡了一根長毛，瞬間食欲全無。對此，台灣代理業者出面回應，已連繫消費者致上誠摯道歉，並予退款。

女網友昨（7日）在Threads分享照片和影片，可以看到一個已經快吃完的甜甜圈，竟然卡了一根微捲的細長黑毛，原PO試著想拔掉卻死死卡著拔不出來。原PO表示當下直接沒有食欲，之後向商家反映，店家主管詢問是否願意接受補償她全新的一顆，「但因為真的太可怕了所以婉拒了對方，只希望退款給我即可。後續店家很官腔的道歉後也並未關心身體狀況等……」

其他鄉民看到後紛紛表示，「嘔！居然還是捲的」、「拔不出來那邊……真的好害怕你拔出一隻小強」、「這種捲度100%是人毛」、「會不會是X毛……」、「看起來來有點陰陰的」、「真的好噁」、「頓時覺得反胃」、「他捲捲的耶，救命啊啊啊啊」、「恥毛無誤」、「這算不算是一種一毛不拔」。

綜合媒體報導，台灣代理業者富錦樹集團今天（8日）表示，得知此事後第一時間就聯繫消費者，致上誠摯歉意並全額退款，同時強調製作過程都有遵守相關規範且配戴專業衛生帽，但公司高度重視消費者回饋，已啟動內部檢討作業，避免類似情況再次發生。

