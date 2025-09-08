中捷藍線最新進度曝！高架段設計完成期中審查 各路段明年動工

中捷藍線高架段進行地質調查以利細部設計。（圖：市府提供）

2025/09/08 20:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線6月機電系統及機廠工程已先開工，各路段土建工程何時啟動備受矚目，捷運工程局今曝最新進度，高架段細部設計期中報告已在8月完成審查，地下段設計另加緊推進中，預計年底前能完成細部設計期末審查，明年各路段標可望正式動工。

捷工局長蘇瑞文指出，藍線在基本設計階段即針對沿線醫院、學校、商圈等進行分析，並與周邊單位積極協調，其中高架段細部設計今年5月完成決標後，設計單位花4個月提送期中設計成果，經邀集捷運專業領域專家及專案管理廠商（PCM）進行聯合審查，期中報告8月已完成審查，預計年底前完成細部設計期末審查，隨後辦理招商說明會及公開閱覽，為明年工程發包動工預先部署。

請繼續往下閱讀...

蘇瑞文指出，台中捷運藍線全長24.78公里、設有20座車站，路線分為高架與地下兩大區段，其中高架段（B1~B8站），位於海線地區，工程挑戰包括大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建、與台鐵轉乘銜接，以及穿越國道三號、中華路、西濱快速道路等重大設施。

地下段（B9~B20站）則有台電特高壓161KV管線遷移、潛盾穿越高鐵及國道、市場攤商安置、強降雨防護、台鐵古蹟保護，以及與台鐵台中站及捷運綠線轉乘等待克服。

蘇瑞文指出，為降低施工風險，細部設計階段同步辦理地質、管線、建物等多面向調查，台中地區卵礫石層最大礫石直徑可達1公尺，且土壤強度與滲透性高，均將調查成果回饋至設計，確保基礎結構安全與施工品質。

中捷藍線期中報告審查通過。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法