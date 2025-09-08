澄清湖「海洋奇珍園」年底熄燈？高市府：規劃評估活化園區空間場域

高雄澄清湖「海洋奇珍園」以地下碉堡改建而成。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區7月起由市府接手全面免費入園，已有32年歷史「海洋奇珍園」珍藏500多隻珍稀海洋生物，「螢光奇緣祕境」復育上千隻黃緣螢，陸續將於今年底、明年10月租約到期，地方期盼市府保留都市海生館、賞螢秘境，業者也爭取續存珍貴海洋生態資產；觀光局表示，規劃評估活化園區空間場域。

「海洋奇珍園」為前總統蔣中正位於山丘地下的作戰指揮中心，水公司1993年委託民間公司保留地下碉堡原地形風貌，以秘密隧道改建而成，設置29座水族箱展示海洋奇特生物，更是台灣海洋教育中心認證海洋社教機構，作為海洋種子教師培訓基地。

館藏500多隻深海珍稀生物，其中1隻元老級薯鰻已經30多歲，身形粗壯直徑15公分、身長120公分；還有全台海生館唯一的海蛇，3年累計生了8顆蛋，目前還收集在館內；全世界海洋博物館希望取得的「貝中之王」龍宮貝，館藏就有2顆罕見龍宮貝化石；連佛教七珍寶，館藏珊瑚、硨磲、珍珠、琥珀、水晶等。

此外，「螢光奇緣秘境」將前總統夫人蔣宋美齡昔日夢幻花園打造為賞螢秘境，昔日溫室花房改造為螢火蟲復育基地，業者引進花東山區及北部山區黃緣螢配種，來到高雄澄清湖馴化多年，以澄清湖水復育上千隻黃緣螢，如今已適應高雄環境，族群夜間閃閃發光，不用上山也能都市賞螢。

「海洋奇珍園」、「螢光奇緣祕境」將於今年底、明年10月合約到期，地方認為承載高雄人32年回憶，深具海洋與生態教育功能，更是親子喜愛休閒的好去處，期盼市府保留都市秘境；業者不希望數十年心血白費，持續陳情市府爭取續存，努力為高雄留下珍貴的海洋生態資產。

觀光局表示，市府自7月1日接手代管澄清湖以來，持續以維護環境生態與改善整體遊憩品質為優先，後續將針對活化園區空間場域進行規劃評估，海洋奇珍園與螢光祕境目前尚在合約存續期間，市府將依契約持續督導廠商落實安全維護及營運品質，海洋奇珍園內海洋生物屬於經營廠商財產，市府將協助輔導廠商妥適處理，避免造成生態及安全疑慮。

「螢光奇緣秘境」將前總統夫人蔣宋美齡昔日溫室花房改造為螢火蟲復育基地，不用上山也能都市賞螢。（記者陳文嬋攝）

