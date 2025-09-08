在高雄總圖「露翹臀+愛愛」！外流片正妹身分被神出 館方說話了！

近日一段國產AV在網上瘋傳，由於拍攝場地為高雄市立圖書館總館，引發爭議。（圖翻攝自X平台）

2025/09/08 21:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一段國產AV在網上瘋傳，由於拍攝場地為高雄市立圖書館總館，引發爭議。後續女主角的身分被翻出，為一名在IG擁有逾51萬人追蹤的知名正妹網黃。館方今天（8日）做出回應，表示對有人到圖書館拍攝謎片一事不知情，但是嚴正譴責此事！

網上近日瘋傳一段長約10分鐘的A片，據悉原本需要付費解鎖，但被外流到公開的AV平台轉傳，主題為「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」。片頭就能看到從外頭看高雄總圖的場景，飾演癡漢的男子在進去後躲在書架後方，偷拍一名正在看書的美女的裙底風光，被女主角發現後，竟超展開帶著癡漢去廁所「激戰」。片中不僅能看到女主角在圖書館內露出，還有不少在高雄總圖內看書的民眾入鏡，引發爭議。

之後女主角的身分被翻出，原來是一名自稱「台灣臀后」，在IG擁有超過51萬粉絲、X平台也有近30萬粉的正妹網黃，除了有姣好臉蛋，平時也不吝於在社群平台分享健美好身材，還有經營成人平台Onlyfans，吸引大批老司機追蹤。

對此，警方表示尚未接獲報案，也不能確定拍攝地點就是在總圖裡面，但如果有網路貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」，意圖營利而犯罪得加重，將主動調閱監視器，追查影片人物。

綜合媒體報導，高雄總圖館方今也做出回應，表示不知道有人在圖書館內拍謎片，但這種狀況一定予以嚴厲譴責，圖書館是全民閱讀、學習與安靜自修的公共空間，若有人於館內拍攝猥褻內容，不僅嚴重影響其他讀者權益，更已違反社會秩序與館內規範。館方已加強整個保全的巡邏，並全力配合警方調查，進一步檢視與強化館內監視系統，保障讀者人身安全與閱讀權利。

A片女主角的社群被翻出。（圖翻攝自當事人IG）

