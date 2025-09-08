為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    外送員送餐出事3大禍因 中市辦內輪差等安全駕駛體驗助避禍

    台中市府交通局邀外送員參加交通安全體驗，協助他們遠離行車事故。（台中市府提供）

    2025/09/08 19:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕外送員送餐常要跟時間賽跑，台中市交通局今曝外送員行車前三大肇事原因，包含未保持行車安全距離、其他不當駕車行為及轉彎車未讓直行車先行，為提升外送員行車安全，今辦安全駕駛體驗，邀外送員以機車實際演練煞停距離認知、大型車視野死角及內輪差等情境，盼助外送員遠離交通事故意外。

    台中市交通局長葉昭甫指出，台中市2022年9月2日已公告及實施「台中市外送平台業者管理自治條例」，要求各平台業者為外送員投保相關保險，並要求颱風天停止上班課須停止外送服務等，提升外送員權益保護。

    考量外送餐點常須跟時間賽跑，針對外送員前三大肇事原因，包含未保持行車安全距離、其他不當駕車行為及轉彎車未讓直行車先行等，與警察局、勞工局、衛生局及交通部公路局台中區監理所合辦安全駕駛體驗，讓外送員實際感受安全駕駛重要性。

    活動中有大型車輛實際動態演示，提醒外送員較容易疏忽的內輪差及視野死角，如何在危險情境下安全騎乘，另加強行經無號誌路口的路權禮讓宣導，另利用模擬酒駕眼鏡宣導酒駕狀況等，助外送員強化交通安全觀，另有機車各部件保養維護常識指導等，逾60位外送員參與體驗。

