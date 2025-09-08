泰嘉基金會捐10萬元 助澎湖青少年國樂團培育音樂人才

泰嘉社會福利慈善事業基金會執行長林茵婷代表基金會捐贈10萬元，給澎湖縣青少年國樂團。（澎湖縣政府提供）

2025/09/08 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕泰嘉社會福利慈善事業基金會董事長呂金發先生，慷慨捐贈澎湖縣青少年國樂團10萬元，支持在地學子音樂學習與成長。澎湖縣長陳光復今（8）日代表致贈感謝狀，由基金會執行長林茵婷代表接受，表達縣府與民眾對呂董事長長期投身公益、造福澎湖的敬意。

陳光復表示，孩子的學習成長有善心企業的關懷與支持，能夠幫助他們飛的更高、更遠。他期許每位曾受幫助的學子，都能懷著感恩的心，努力學習，未來學有所成也能回饋社會，讓這份溫暖的善心不斷延續。

林茵婷表示，澎湖縣青少年國樂團今年剛成立，她仍記得8月走進演藝廳欣賞學子們的演出時，被孩子們專注的神情與顯著進步深深感動。孩子們對音樂的投入與熱情，也正是澎湖最珍貴的未來。馬公國中校長黃銘廣、龍門國小校長陳玉珍亦親自帶領師生到場，表達對基金會最誠摯的謝意，感謝其對澎湖教育與學子成長的長期關懷與付出。

泰嘉社會福利慈善事業基金會自2021年成立以來，投入公益金額超過千萬元，涵蓋教育、醫療、社福與體育等多面向。教育方面，提供弱勢家庭助學金並定期訪視關懷，同時自2024年起提供「縣長獎」獎學金，鼓勵國中小優秀學子認真學習；體育方面，設立「體育優秀獎學金」，培育像桌球國手洪敬愷、棒球國手莊昕諺等優秀人才；醫療與社福方面，贊助高雄榮總及台北醫學大學楓杏醫療服務隊澎湖義診，並受理社會急難救助案件，積極守護社會弱勢。

