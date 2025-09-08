高雄防堵登革熱蔓延 工地積水孳生病媒蚊挨罰

羅一鈞提醒工地露天堆置物應積極清除，避免積水孳生病媒蚊。（高雄市衛生局提供）

2025/09/08 19:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今年爆發本土登革熱疫情，至今在鼓山、三民區已有5家庭共12人確診，今（8）日疾管署代理署長羅一鈞南下視察登革熱防治情形，稽查人員於三民區「本和安居」社會住宅工地現場，發現水桶積水已孳生病媒蚊，以及電梯機坑陰井積水、瓶罐掉落等缺失，當場開單舉發。

高雄市衛生局指出，今年迄今稽查354處工地，其中查獲170處工地孳生病媒蚊，陽性率亦達48%，顯示工地需更落實登革熱自主管理，包括每日巡檢、清除積水等。若經防疫團隊查獲孳生病媒蚊幼蟲未改善者，除依「傳染病防治法」處1萬5000元罰鍰，必要時將依建築法勒令停工。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞今日至工地視察，現場提醒應注意積水陰井除定期投噴藥外，也應將瓶罐垃圾移除，工地露天堆置物也應積極清除，以避免積水孳生病媒蚊。

羅一鈞亦前往市府拜會高雄市長陳其邁，雙方就登革熱疫情防治策略交換意見及討論，陳其邁責請衛生局持續強化科技防疫，也請中央支持並挹注防疫經費等量能，期待中央地方共同合作，提高防疫成效。

疾管署代理署長羅一鈞今南下高雄視察登革熱防治情形。（高雄市衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法