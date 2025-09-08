為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「海女」李美金榮獲全國模範漁民 馬公市長讚：澎湖的驕傲

    馬公市長黃健忠致贈金飯碗給全國模範漁民李美金。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠致贈金飯碗給全國模範漁民李美金。（馬公市公所提供）

    2025/09/08 19:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國漁民節活動以「一起愛海洋」為主題，由漁業署長王茂城為12位模範漁民披掛榮譽綵帶，表彰在漁業創新、環境永續、社區貢獻等方面的傑出表現。由澎湖區漁會推薦的李美金女士，以超過一甲子的辛勤與奉獻榮獲「全國模範漁民」殊榮，成為澎湖地區的代表與驕傲。

    今（8）日馬公市長黃健忠專程前往西嶼鄉外垵村李美金的家，頒贈象徵榮耀的「金飯碗」並張貼賀榜，向她表達誠摯祝賀。李美金自12歲起投入潮間帶作業，春敲石蚵、夏曬小管、秋撿螺貝、冬採紫菜與海菜，不僅熟稔各類漁撈技藝，被譽為「潮間帶達人」，更是遠近知名的「曬小管專家」，以一甲子的堅持展現傳統智慧與勞作精神。

    黃健忠表示，李美金除了守護家庭，更長期參與公共事務，目前仍擔任澎湖區漁會理事，持續替漁民奔走、守護權益。他強調，「李美金女士是一位真正腳踏實地的漁家典範，60年如1日守著大海，也守著漁民的聲音。她的獲獎，不只是她個人的榮耀，更是所有澎湖漁民的共同驕傲。」

    今年全國漁民節大會將於12日在淡水舉行，李美金將與其他模範漁民一同接受公開表揚。黃健忠再次表達祝賀，並指出這份榮耀不僅屬於西嶼，更象徵整個澎湖漁村的價值與精神。

    馬公市公所製作海報，恭賀李美金當選全國模範漁民。（馬公市公所提供）

    馬公市公所製作海報，恭賀李美金當選全國模範漁民。（馬公市公所提供）

    圖
    圖
