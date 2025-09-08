為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南觀光越南行銷 網紅分享到訪理由

    越南知名網紅Sơn Ra Khe（Thái Hoàng Sơn）駐攤宣傳台南觀光。（南市觀旅局提供）

    越南知名網紅Sơn Ra Khe（Thái Hoàng Sơn）駐攤宣傳台南觀光。（南市觀旅局提供）

    2025/09/08 18:51

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市觀旅局與交通部觀光署參與胡志明市ITE國際旅展，介紹台南美食、文化與特色遊程，向越南民眾展現「最真實的台灣．在台南」；另更前往越南峴港辦理B2B觀光推廣會，讓更多越南旅遊業者認識台南觀光魅力。

    今年胡志明市ITE國際旅展以「最真實的台灣，在台南」為主題，期望讓越南旅客體驗最具文化厚度與人情味的台灣城市，進一步提升來台旅遊意願，獲當地主流媒體TTXVN越南通訊社採訪報導。期待藉由此次推廣活動，讓越南旅客更深刻感受到台南的真實風貌，並在2025年持續帶動國際觀光交流與旅遊經濟的發展，展現台南作為台灣文化核心城市的獨特價值。

    本次越南推廣行程設置台南展攤，向越南民眾介紹台南豐富的旅遊資源與城市特色，B2B觀光推廣會則透過簡報與說明，向當地旅行業者與航空公司分享「你必須來台南的6個理由」，透過台南經典特色遊程推薦，協助越南旅行業者設計具吸引力的旅遊產品，並與業界建立更緊密的合作連結。

    本次旅展活動也特別邀請越南知名網紅Phu Du Hi至展攤參觀推薦台南景點遊程給越南粉絲，及安排旅遊達人網紅Sơn Ra Khe（Thái Hoàng Sơn）現場與民眾互動，透過分享自身在台南的旅遊經驗，以真實、生動的方式將台南觀光魅力推向越南年輕族群與家庭旅客，並透過問答互動贈送台南芒果乾、鳳梨乾及特製環保袋等，吸引更多越南民眾關注台南。

    觀旅局長林國華表示，越南是台灣重要的東南亞客源市場，近年自由行與家庭旅遊需求穩定成長。參與ITE國際旅展及推廣會，不僅能提升台南在越南旅遊市場的能見度，更能促進與當地旅行社、媒體及航空公司的交流合作。

    網紅Phu du hi至台南展攤宣傳。（南市觀旅局提供）

    網紅Phu du hi至台南展攤宣傳。（南市觀旅局提供）

    越南通訊社TTXVN至台南展攤採訪。（南市觀旅局提供）

    越南通訊社TTXVN至台南展攤採訪。（南市觀旅局提供）

