新竹竹北異味擾民 監測車追查污染源

竹北市長鄭朝方表示，公所清潔隊蒐整民眾回報，製成表格與圖資，標示異味出現範圍，合力完成「異味圖鑑」。（竹北市公所提供）

2025/09/08 18:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市8月26日、9月4日接連傳出刺鼻異味事件，縣府環保局連日巡查，初步研判為不當使用有機溶劑造成，陳情地點廣泛且異味屬性不定；環境部專案小組今天到新竹縣政府和竹北市公所召開研商會議，公所提供偵察四大方向，環境部本週將調派空品偵測車及有機物檢測儀器，支援竹北找出異味來源。

竹北市公所表示，竹北連日傳出異味，市長鄭朝方第一時間即責成公所清潔隊蒐整民眾回報，透過留言、市長信箱與陳情電話收集的資訊，完整製成表格與圖資，清楚標示異味出現範圍，全民合力完成「異味圖鑑」，並發文新竹縣政府環保局，盼加速追查污染來源。同時，市長主動協助將資料上報中央環境部，並親自拜託部長彭啟明專案處理。

彭啟明高度重視此事，立即指示化學署成立專案小組。專案小組今天即到新竹縣，並在竹北市公所召開研商會議，說明後續作法，同時蒐集在地第一手狀況與觀察。市公所會中提供偵察四大方向，包含縣內兩大水域、工業區、郊區等，並展開水、陸、空多面向追查。

另一方面，縣長楊文科5日也指示環保局成立專案小組，邀集環境部專家學者協助判別氣味屬性，以利判斷巡查方向，同時成立「異味事件即時通報平台」，邀請全民通報異味地點，並將處理進度隨時更新公開讓民眾知悉。

竹北市公所表示，依照專業大氣師初步研判，綜合氣候條件、風向與污染物沉降情形，污染源可能來自東區右側區塊。專家指出，依照過去的經驗，市民聞到的多屬有機物氣味，因此環境部將出動「空品監測車」，經討論依風向（東南風）飄散區塊擇定檢測地點。

鄭朝方強調，本所雖為二線單位，但市民健康安全絕不能延宕，因此特別懇求中央幫忙，環境部派出專業監測人員及儀器等資源，縣府負責依法取締等行政作業，公所則全力提供後勤支援能量，包括提供第一手資料、會議場域及監測點等，期在三方共同合作下，早日解決問題。

竹北市公所處理民眾陳情異味事件。（竹北市公所提供）

