門口冒電桿！彰縣前處長怒告「自家人」黑箱審核、圖利光電案

彰化縣府前處長顏榮豐持陳情連署書與刑事訴狀到彰化地檢署提告，要求徹查縣府官員是否涉瀆職圖利。（記者陳冠備攝）

2025/09/08 19:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉潭墘村民生巷近日突然冒出一根電桿，當地居民才驚覺，當地將計畫設置地面型太陽光電場，但鄉親質疑審核光電案過程，未辦理說明會就火速核准，因此組成自救會，今（8日）由縣府前處長顏榮豐持陳情連署書與刑事訴狀到彰化地檢署提告，痛批縣府經濟暨綠能發展處涉嫌黑箱作業、要求徹查官員是否涉瀆職圖利。

顏榮豐表示，他退休返鄉務農多年，大城是台灣重要番薯產區，過去光電多設在偏遠魚塭地、未侵入住宅區。但今年6月，家門口突然多了一根饋電電桿，才驚覺有人要在此蓋光電場，但附近有不少民宅，恐受光害影響作息；離譜的是，該場地條件多處受限，卻能審核通過，質疑有包庇之嫌，因此挺身代表鄉親提告。

顏榮豐指出，該光電業者今年3月13日申請設置地面型太陽光電，但3月底政府公告新制「地面型太陽能光電設施景觀及生態環境審定原則」，明定光電場距離住戶應至少5公尺以上，不料縣府卻在5月迅速核准、並回覆「因申請日在新法前，適用舊法規『再生能源發電設備設置管理辦法』」，令眾人傻眼。

顏榮豐質疑，若依新法規定，光電場空間將縮減至3分之1，縣府卻選擇對業者寬容，忽視居民環境權益。他更指出，光電設施恐帶來眩光、增熱效應，破壞社區生活品質。

「政府鼓勵綠能，但不應該變成官商勾結的工具」，顏榮豐說，儘管居民多次陳情，縣府在8月26日回函仍堅稱適用舊法「符合規定」，因此對經綠處處長張寒青、科長林其春及承辦人朱怡儒3人提告圖利罪，呼籲檢調徹查，若官員確有違法圖利行為，必須嚴懲，才能重建社會對綠能政策與政府的信任。

彰化縣大城鄉潭墘村民生巷突然冒出一根白色電桿，當地居民才驚覺要設置地面型太陽光電場。（民眾提供）

