推動青年公共參與 台南市府釋9局處16工讀職缺

2025/09/08 18:56

〔記者王姝琇／台南報導〕為持續推動青年公共參與，南市府去年首次由研考會規劃整合各局處開放非暑期工讀職缺，成為青年接觸市政與培養職場力的重要平台。今年10至12月，市府再度開放9個局處、共16個工讀職缺，即日起受理報名。

市長黃偉哲指出，青年是城市創新與進步的關鍵力量，市府持續打造多元參與平台，讓青年能在學期間近距離接觸公共政策與行政運作，透過工讀強化專業技能與職場經驗，不僅有助於未來就業發展，也能在市政服務過程中發掘自我價值，培養對公共事務的關注與參與。

研考會主委王效文表示，本次職缺由經濟發展局、財政稅務局、秘書處、教育局、農業局、觀光旅遊局、環境保護局、衛生局及研考會等9個局處提供，工作涵蓋行政文書、旅遊服務、社群經營等，工讀時間規劃彈性，適合青年運用課餘時段充實經驗並獲取生活補助。

即日起至9月15日受理報名，面試預計於9月27日假勞工育樂中心登場，報名方式採「掛號郵件」郵寄至研考會或線上上傳報名表件，設籍台南市並就讀國內之大專院校、研究所之在學學生，以及非設籍台南市但就讀於台南市各公私立大專院校及研究所之在學學生踴躍報名。

