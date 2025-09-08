國3寶山交流道確定採北出匝道改善方案 月底再送高公局審查

新竹縣政府研擬國道3號寶山交流道改善工程，建議推動北出匝道跨科環路銜接地方聯絡道方案，全案送交通部高公局審查中。（新竹縣政府提供）

2025/09/08 18:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東地區聯外動線單一，尖峰時段壅塞，新竹科學園區管理局研擬國道3號寶山交流道改善工程，並由新竹縣政府提報交通部高公局，但計畫案兩度退回。縣府交通旅遊處表示，由於受到鄰近斷層帶、客雅溪無法落墩、台電寶山超高壓變電所開發等限制，南出匝道的改善評估不可行，近期決議將推動北出匝道跨科環路銜接地方聯絡道方案，預計本月底再度送審，初估工程總經費9.2億元。

縣府交通旅遊處表示，竹東地區以縣道122（中興路）來往新竹市，車流量龐大，台68線與國3未能直接銜接，需透過新中正橋等迂迴轉接，造成竹東聯外道路在尖峰時段十分壅塞，未來竹科三期計畫推動，將加劇交通負荷，通勤困難。考量竹東外五里地區約3成是利用寶山交流道上國道，縣府除了爭取增設國3竹東交流道外，也推動改善寶山交流道。

寶山交流道改善計畫經可行性研究，認為沿線工程面臨諸多不利條件，包括位於地質敏感區（山崩與地滑）、高鐵禁限建限制、高壓電纜線橫跨國3主線、影響寶山休息站營運等，造成改善南出匝道跨科環路銜接寶山2期計畫道路，評估無可行方案。

交旅處指出，北出匝道調整改善方案較不受地形限制，初步規劃新闢平面8公尺聯絡道路往東單行，銜接大雅路與寶山路，增設北出跨科環路匝道，銜接新設平面地方聯絡道，以分流北出往竹科園區車流，減少橋下涵洞兩處路口號誌影響。至於南出車流，未來可利用竹東交流道進行分流。

縣府和竹科管理局開會後，7月29日確定上述方案，目前依審查意見修正報告書，9月底前將再度報高公局審查。從綜合規劃、環境影響差異分析、細部設計、用地取得到施工，整體工程約5年；若2026年獲中央核定可行性研究，預估2031年可完工。

