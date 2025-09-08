彰化南瑤宮巡角繞境 首次真人藝閣由「媽祖」挑選

4年前的彰化南瑤宮開基三媽暨10尊會媽角頭祈安繞境活動。（彰化南瑤宮提供）

2025/09/08 18:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕相隔4年再次登場的彰化南瑤宮開基三媽暨10尊會媽角頭祈安繞境活動，將於9月27日起駕，10月5日回鑾南瑤宮安座，為期9天8夜。今年首度在回鑾時舉辦「真人藝閣」，反映非常熱烈，200多人報名要搶45個名額，最後透過「博杯」由媽祖挑選！

彰化南瑤宮指出，今年「巡角」將有11尊媽祖同時出巡，也就是鑾轎是開基三媽，10尊會媽則是搭乘媽祖車，「巡角」也就是巡視角頭宮廟，都有南瑤宮的分靈媽祖，以往還曾經「巡角」到台中、南投，這次則以彰化縣為主。

南瑤宮表示，該宮有10個媽會，分成3組一輪去進香，3年一輪之後就會「博杯」確認是否要辦理「巡角」，得到媽祖應允才會辦理。今年最特別的是，首次辦理「真人藝閣」，也就是由真人上場搭乘藝閣車，上場的人依照主題進行古裝打扮，南瑤宮主祀媽祖，今年將以媽祖故事來作為打扮的主題。

由於對外徵選「真人藝閣」採取自由報名，只要8歲以上即可，要徵選45人，因為報名有200多人，最後透過「博杯」來決定，請媽祖親自挑選，必須有博到「聖杯」才能入選。

彰化南瑤宮管理人、市長林世賢表示，「巡角」是南瑤宮的宗教盛事，聆聽民意來擴大辦理，而首次辦理的「真人藝閣」也受到民眾的期待與歡迎，讓今年「巡角」未演先轟動。

彰化南瑤宮今年將舉辦開基三媽暨10尊會媽角頭祈安繞境活動。（彰化南瑤宮提供）

彰化南瑤宮今年「巡角」將首次辦理真人藝閣，因為報名太多人，最後用博杯決定。（彰化南瑤宮提供）

