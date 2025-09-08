為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丹娜絲風災特別條例經費600億 7億補助12縣市清運災損石綿瓦

    環境部表示，日前立法院三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限600億元，其中規劃7億元補助苗栗以南、花東等12縣市清運災害產生的石綿瓦廢棄物。（資料照，記者楊金城攝）

    2025/09/08 18:28

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風導致雲嘉南地區災情慘重，更產生萬噸級石綿廢棄物；環境部表示，日前立法院三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限600億元，其中規劃7億元補助苗栗以南、花東等12縣市清運災害產生石綿瓦廢棄物。

    立法院會8月15日三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區復原重建9大項目，包括：農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水及瓦斯燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進。

    環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融表示，該條例中有編列7億元補助地方政府，包含苗栗以南、花東等12縣市，清理災害產生的石綿瓦廢棄物；另，環境部為協助加速災後石綿瓦清運，另補助7.8億元，年底前台南、嘉義、雲林縣、高雄市新興區都可申請。

    環境部化學物質管理署去年6月完成全台石綿瓦建物分布圖，共盤點國內使用石綿瓦建材的建物共24萬1933棟；陳俊融表示，環境部自2023年起，已向行政院申請16億元經費協助石綿清運處理，經費預計支應至2027年，其中2023至2025年分別大約使用4391萬元、4.9億元、2.5億元；地方配合款近3年分別約1098萬元、1.09億元、5901萬元。

    環境部估算，此次風災預估新增石綿建材廢棄物量約1.56萬公噸，截至4日已清理9532噸；石綿收集後，會先移到暫置場所再分類，最終都會將石綿打包，並固化後掩埋，全國尚有逾60萬公噸掩埋量能，足以因應災後處理需求。

