憂通勤增20分鐘 學生宣講反填平公館圓環公車地下道

學生們關心公館圓環公車專用地下道填平後，通勤時間將增加。（記者何玉華攝）

2025/09/08 18:37

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府將於13日凌晨拆除公館圓環並填平公車專用地下道，引發社區居民與學生族群高度關注，國立台灣大學、國立台灣師範大學學生會做為受影響最直接的群體，自今（8）日起至週五，每天中午12點到下午1點在台大舟山路口進行街頭宣講。台大學生會會長陳柏承說，台大、師大、台科大、政大學生通勤時間都將增加，台師大學生跨校區選課的權益也將受到影響。

「公館圓環守環行動」今首次在舟山路口宣講，吸引不少行經的學生關注，在地多個里長也到場關心。臉書「公館圓環守環行動」粉絲專頁發起人、台大城鄉所學生彭軍皓說，他們是一群受到填平地下道影響的學生自發性組成的行動，卻遭到惡意檢舉，導致IG等社群帳號被封鎖權限，希望大家廣為協助擴散公車專用地下道將被填平的影響，保守估計通勤時間將增加20分鐘；他向一旁銘傳國小接送區的家長喊話說「未來接送會花更久時間、小朋友會更危險」。

陳柏承表示，填平地下道不只影響在地居民，還有廣大的學生族群，因為台大、師大、台科大，甚至是政大，有3條主要公車路線都會經過公館圓環；公車專用地下道可以保障公車通勤時間跟安全，未來改成正交路口後，公車要跟更多的車輛、機車爭搶路權，造成更多的危險性跟通勤的延誤。

陳柏承指出，台師大公館校區跟本校區有一個20分鐘的大下課時間，未來沒有地下道後，學生可能受時間影響無法跨校區選課，限縮了學生選課跟通勤權益，台北市政府未重視也罔顧學生權益。

台大城鄉所助理教授郭怡君及當地的里長、里民也有多人到場聲援。郭怡君說，拆除公館圓環的決策缺乏程序正義，從3月25日市長蔣萬安拍板後，就一點轉圜餘地都沒有，到5月29日第一次召開市民公聽會，很多人表態反對、發表意見，市府官員「有溝沒有通」，仍執意執行。水源市場自治會會長林素如擔心未來交通壅塞，可能影響民眾到公館商圈的意願。

學生團體強調，公共交通基礎設施不應在沒有共識、缺乏配套的情況下被草率拆除，在市府宣布填平地下道的週六前，每天中午12點到下午1點將在舟山路口進行宣講，邀請更多師生與市民一起表達立場，也呼籲市府重視使用者的日常經驗，先行嘗試標線與號誌改善等「低成本、可逆性」方案。學生們在烈日下高喊「反對拆除公館圓環、反對填平公車地下道、抗議市府『蔣不聽』、影響學生用路權」。

「公館圓環守環行動」臉書粉絲專頁發起人、台大城鄉所學生彭軍皓。（記者何玉華攝）

學生們關心公館圓環公車專用地下道填平問題，今起在舟山路口利用中午時間宣講。（記者何玉華攝）

