    首頁　>　生活

    大里掩埋場34萬噸垃圾山沒處燒 中市環局：焚化爐歲修暫堆置

    台中市大里掩埋場垃圾量暴增。（民進黨台中市議會黨團提供）

    台中市大里掩埋場垃圾量暴增。（民進黨台中市議會黨團提供）

    2025/09/08 18:25

    〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨發言人吳崢、卓冠廷披露，台中市長盧秀燕上任後，台中市大里掩埋場堆置的垃圾量暴增近50倍、高達34萬噸為全台之冠，轟盧秀燕執政7年留爛攤。台中市環保局表示，各縣市在面臨焚化爐整改或汰舊換新時，常發生垃圾需暫時堆置情形，台中市也是如此，待焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場垃圾運回焚燒。

    環保局說，台中人口286萬為全國第二多，為加速去化民生垃圾，除藉由焚化爐汰舊換新提高去化量能，也暫時載運至垃圾掩埋場，並以焚化底渣再生粒料覆蓋除臭或覆網防散，確保周邊環境衛生不受影響。

    台中市大里掩埋場目前堆置34萬噸垃圾，接近滿載，加上台中市文山垃圾焚化爐改建工程延宕，2024年焚化爐去化缺口每日達208噸，引發民眾高度焦慮。民進黨立委何欣純也指出，大里垃圾掩埋場現況被追查披露後，社會各界都感震驚，台中市府只寄望未來文山焚化爐新爐來解決，更顯得不切實際，目前要將垃圾清運去化是第一要務，一天都不能等，「應編列預算，即刻清運去化。」

    吳崢說，前台中市長林佳龍2018年卸任時，台中市垃圾掩埋場的總存量約7000公噸，但經過盧秀燕號稱「幸福執政」的7年執政，台中市公立垃圾掩埋場竟然垃圾滿出來、超過存量上限控管，已經囤積34萬噸以上垃圾懸而未決、且仍不斷擴大，變成天大爛攤子。

    環保局表示，大里掩埋場垃圾有進有出調配、並無滿載情形，依規做為焚化廠年度歲修時垃圾暫時調度去化的替代管道之一，焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，2023年即開始將大里掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，截至目前已運回焚化垃圾約3萬2971噸。

    圖
    圖
