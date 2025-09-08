無人機飛過基隆海興泳池沖洗室 女泳客憂未加蓋恐偷拍

基隆市外木山海興泳池今天（8日）起進行室內淋浴間排水管線更新工程，市府準備戶外流動廁所供民眾使用。（圖片為基隆市政府產發處提供）

2025/09/08 18:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市海興戶外泳池，以24小時海水自動循環天然浴池，及無敵山海美景，再加上水位不深且免費，讓許多泳客每到暑假消暑的好去處。近日，有女泳客發現無人機飛過沖洗室上方，她憂心個人隱私受到侵害，在社群媒體呼籲基隆市政府重視。基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀今天（8日）表示，由於海興泳池瀕臨海岸，沖洗室加蓋效果恐有限，且易受損，為確保民眾隱私，市府另設室內淋浴間，建議泳客可至淋浴間沖洗身體或更衣。

海興泳池因景觀平台設施及階梯嚴重鏽蝕，基隆市政府2023年斥資修繕，2024年1月才重新開放使用，提供泳客更舒適、安全環境，泳池分為淺水區與深水區，還有免費沖洗室，不分寒暑都有人在此游泳。

不過，有女網友日前在社群平台發文，指無人機從沖洗室上空飛過，也曾遇過男子探頭張望，毫無隱私可言，呼籲相關單位正視，她並提出沖洗室加蓋必要性。

蔡馥嚀表示，由於海興泳池臨海，若加蓋效果恐有限且易受損，為確保民眾隱私，市府在現場設有10間室內淋浴間，男性與女性各分配5間，建議泳客可至淋浴間沖洗身體或換衣服。

不過，蔡馥嚀指出，近期淋浴間因排水管線時常堵塞，市府趁暑假結束，今天（8日）起施作管線汰換工程，預計9月19日完工，施工期間有設置6座流動廁所，提供民眾使用。

有女遊客在社群媒體反映，基隆市外木山海興泳池沖洗室未加蓋，曾看到無人機從沖洗室上空飛過，擔心被偷拍。市府建議到室內淋浴間沖洗或更衣。（圖片為基隆市政府產發處提供）

